Bayram öncesinde şehit ailelerinin ilk durağı şehitlikler oldu

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Kurban Bayramı öncesinde, şehit ailelerinin ilk durağı yine şehitlikler oldu. Aileler, evlatlarının kabirleri başında dua etti.

Kurban Bayramı öncesinde şehit aileleri ilk soluklarının yine evlatlarının kabirleri başında aldı. Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları; mezar taşlarını yıkayıp, mezarlara çiçek bıraktı. Aileler, evlatlarının kabirleri başında dua etti.

"Şehitlerimiz olmasaydı Türkiye'miz olmazdı"

Şehit babası Ali Kocadağ, "Şehitler ölmedi, her zaman bizim yanımızda" diyerek, "Biz de onların yanındayız. Bu dünyada da öbür dünyada da her zaman için şehitlerimiz yanımızda ve yanımızda olacağına inanıyoruz. Peygamber efendimiz ve çocuklarımız bize şefaatçi olacak. Gece gündüz onların duacısıyız. Herkesin şehitlerine Allah rahmet eylesin, başı sağ olsun. Şehidimiz 20 yaşında komandaydı. Şırnak'a gitti, orada da şehit oldu. Şehitlerimiz olmasaydı Türkiye'miz olmazdı" ifadelerini kullandı.

"Tabutla defnettik, yüzünü göremedik"

Şehit kardeşi Ali Fatih Düger, şehitlere rahmet dileyerek, "Onları bize şefaatçi nasip etsin. Annelere sabır versin. Şehidimiz 2012'de Afyon'da mühimmat patlamasında şehit oldu. 24 şehidimiz vardı. Tabutla defnettik, yüzünü göremedik. Kuş oldu uçtu gitti" dedi. - ANKARA