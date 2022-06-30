Bayram tatili 9 güne çıktı, Bodrum'da tatil rezervasyonları 2 kat arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram tatili 9 güne çıktı, Bodrum'da tatil rezervasyonları 2 kat arttı

30.06.2022 00:59
Bayram tatili 9 güne çıktı, Bodrum'da tatil rezervasyonları 2 kat arttı

Kabine toplantısının ardından birçok müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 günlük bayram tatili olacağını belirtmesinin ardından Bodrum'da rezervasyonlar 2 katına çıktı.

Kabine toplantısının ardından birçok müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 günlük bayram tatili olacağını belirtmesinin ardından Bodrum'da rezervasyonlar 2 katına çıktı. Otelciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği haberi sevinçle karşıladı.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını açıklamasının ardından Bodrum'daki otellerde rezervasyon sayıları yüzde 50 artış gösterdi. Bu müjdeli haberle birlikte turizmciler bayram programlarını 9 güne göre ayarlamaya başladı. Birçok otelde rezervasyon artışı gözlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarmasının ardından rezervasyonlarda ciddi bir artış gözlendiğini belirten Doora Otel Genel Müdürü Atilla Doğancı, "Kesinlikle doğru bir karar oldu. Turizm ciddi bir kan kaybetmişti, pandemi sürecinden dolayı. Bir de istenmeyen savaşlar çıkınca hem yabancı, hem yerli turistlerimizde ciddi bir kriz başladı. Bu 9 günlük tatil iyi bir kararla birlikte Bodrum ve Ege bölgesine, Türkiye turizminde iyi bir şekilde karşılandı. Bir takım zararlarımızı en azından hem yerli insanımız hem yabancı turistlerimizde çok iyi faydalanacağını umuyoruz. Bu kararın ardından sabah rezervasyonlarımız da yerli turistlerimizde de ciddi anlamda bir rezervasyon artışı görüldü. Şu anda telefonlarımız ve sosyal ağlardan rezervasyonlarımız ciddi anlamda yükselmekte. Bayram tatilinin kısa süre olacağı nedeniyle birçok konserimizi iptal etmiştik. Şimdi toplantı yaptık ve konserlerimizi arttırdık. Biz Doora Otel olarak Haziran ayını yüzde 85 doluluk oranıyla kapatıyoruz" dedi.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya da kararın iyi olduğunu dile getirerek, "Bu sezon 2018, 2019 sezonlarına yaklaştı. Bu bayram 9 güne çıkarılmasının turizme etkisi büyük olacak. Daha yeni açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün içerisinde etkisini görürüz rezervasyonlarda. Haziran ayı Bodrum'da yüzde 70'lere varan doluluk oranıyla geçti. Kendi işletmemiz tam doluluğu yakaladı. Temmuz ve Ağustos ayının nasıl geçeceğini öngöremiyoruz. Ama şu anda 2018 ve 2019 rakamlarına yaklaştı. İyi bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz. Bayram konserlerimiz devam edecek Kurban bayramı boyunca. Birinci gün Faik Öztürk, Safiye Soyman, 2'nci gün Kubat Azka sahnesinde olacak. 3'üncü gün Hülya Avşar, 4'üncü gün ise Funda Arar var sahnemizde. Bayram sonrasına da 9 günlük tatil olduğu için eklemeler yapacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Avukat katılmayınca duruşma ertelendi Avukat katılmayınca duruşma ertelendi Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe atmışlar Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe atmışlar
Kaynak: İHA

Kabine, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayram tatili 9 güne çıktı, Bodrum'da tatil rezervasyonları 2 kat arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 08:12:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bayram tatili 9 güne çıktı, Bodrum'da tatil rezervasyonları 2 kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement