Bayram tatilinin ardından İstanbul'da yollar boş kaldı

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9 günlük bayram tatilinin ardından tatile giden vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle yollar boş kaldı. E-5 karayolundaki sakinlik görüntülendi.

Bakanlar kurulunda alınan kararın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından kent genelinde birçok vatandaş, İstanbul dışına çıktı. Vatandaşların İstanbul dışına çıkmasıyla birlikte yollar boş kaldı. Trafiğin mesai zamanlarında yoğun olarak görüldüğü Esenyurt Haramidere Kavşağı'nda da sakinlik görüldü. - İSTANBUL