Kırşehir'de 1 Mayıs'ta Görev Başında Örnek İşçiler
Kırşehir'de 1 Mayıs'ta Görev Başında Örnek İşçiler

01.05.2026 13:23  Güncelleme: 13:24
Kırşehir'de 1 Mayıs kutlamaları yapılırken, daha önce 150 bin TL değerinde altın bulan belediye işçileri Yaşar Akdoğan ve Şaban Kaynak, korteje katılmayıp temizlik görevlerini sürdürdü; örnek davranışlarıyla takdir topladı.

KIRŞEHİR (İHA) – 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı; Kırşehir'de düzenlenen etkinliklerle kutlanırken, görevlerini sürdüren belediye işçileri örnek davranışlarıyla dikkat çekti.

Kırşehir'de 1 Mayıs kapsamında Masal Parkı'nda sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşte işçiler bayram coşkusunu yaşarken, bazı işçiler ise görevlerinin başında kalmayı tercih etti. Daha önce yolda buldukları yaklaşık 150 bin TL değerindeki altını sahiplerine teslim ederek takdir toplayan Yaşar Akdoğan ve Şaban Kaynak, 1 Mayıs kortejine katılmayarak temizlik çalışmalarını sürdürdü. İşçiler, bayram günü görevlerini yerine getirmenin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Örnek davranışlarıyla objektiflere yansıyan işçiler, 1 Mayıs dolayısıyla aldıkları ikramiyenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Yaşar Akdoğan adlı temizlik işçisi; "İşçiyiz, çalışıyoruz, yolda bulduklarımızı sahiplerine teslim ediyoruz mutluyuz" dedi. Şaban Kaynak adlı işçi ise; "İşçi için en büyük ödülü aldık. Maaşla ödüllendirildik" diye konuştu. Etkinlik alanında güvenlik kontrollerini takip eden İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü de belediye işçilerinin duyarlı davranışlarının kendilerini memnun ettiğini belirterek işçilerle bir süre sohbet etti.

Kutlamalar kapsamında yürüyüşe katılan işçiler, Cacabey Meydanı'nda bir araya gelerek yöresel oyunlar oynayıp bayramı coşkuyla kutladı. İşçilerin sloganlarından çok davul zurna gösterisi vatandaşlar tarafından takip edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
Torreira’yı unuttu İşte Devrim Özkan’ın yeni aşkı Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler’e “10 numara“ davet Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e "10 numara" davet
Şiddet içerikli dizilere RTÜK’ten para cezası Şiddet içerikli dizilere RTÜK'ten para cezası
2025’te 64 milyon turist ağırlayarak rekor tazeledik 2025’te 64 milyon turist ağırlayarak rekor tazeledik
Eskişehir’de 20 yıllık kayıp dosyasında cinayet şüphesi güçlendi, 8 kişi tutuklandı Eskişehir'de 20 yıllık kayıp dosyasında cinayet şüphesi güçlendi, 8 kişi tutuklandı

13:55
Bakan Göktaş’dan Brüksel’deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
13:14
İran’dan bomba iddia: ABD’nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
13:01
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım
12:38
1 Mayıs’ta kahreden kaza 2 işçi feci şekilde can verdi
12:13
Rayo Vallecanolu futbolcular Strasbourg galibiyetini Filistin bayrağıyla kutladı
11:26
Mecidiyeköy’de büyük arbede Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
Advertisement
