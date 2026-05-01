Kırşehir\'de 1 Mayıs\'ta Görev Başında Örnek İşçiler

KIRŞEHİR (İHA) – 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı; Kırşehir'de düzenlenen etkinliklerle kutlanırken, görevlerini sürdüren belediye işçileri örnek davranışlarıyla dikkat çekti.

Kırşehir'de 1 Mayıs kapsamında Masal Parkı'nda sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşte işçiler bayram coşkusunu yaşarken, bazı işçiler ise görevlerinin başında kalmayı tercih etti. Daha önce yolda buldukları yaklaşık 150 bin TL değerindeki altını sahiplerine teslim ederek takdir toplayan Yaşar Akdoğan ve Şaban Kaynak, 1 Mayıs kortejine katılmayarak temizlik çalışmalarını sürdürdü. İşçiler, bayram günü görevlerini yerine getirmenin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Örnek davranışlarıyla objektiflere yansıyan işçiler, 1 Mayıs dolayısıyla aldıkları ikramiyenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Yaşar Akdoğan adlı temizlik işçisi; "İşçiyiz, çalışıyoruz, yolda bulduklarımızı sahiplerine teslim ediyoruz mutluyuz" dedi. Şaban Kaynak adlı işçi ise; "İşçi için en büyük ödülü aldık. Maaşla ödüllendirildik" diye konuştu. Etkinlik alanında güvenlik kontrollerini takip eden İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü de belediye işçilerinin duyarlı davranışlarının kendilerini memnun ettiğini belirterek işçilerle bir süre sohbet etti.

Kutlamalar kapsamında yürüyüşe katılan işçiler, Cacabey Meydanı'nda bir araya gelerek yöresel oyunlar oynayıp bayramı coşkuyla kutladı. İşçilerin sloganlarından çok davul zurna gösterisi vatandaşlar tarafından takip edildi. - KIRŞEHİR