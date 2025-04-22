Bayramhacı, Kayseri\'nin Yeni Turizm Merkezi Olmaya Hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi, 49. Turizm Haftası etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Programa katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu yıl turizmin parlayan yıldızı Bayramhacı olacak" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, 49. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kocasinan'ın saklı cenneti olarak nitelendirilen Bayramhacı Mahallesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Bayramhacı'da gerçekleştirilen etkinliklerde, jet bot ve kano gösterileriyle renkli görüntüler ortaya çıktı.

"Bayramhacı, Kayseri'nin yeni turizm lokasyonu olacak"

Bayramhacı'nın doğal güzelliklerinin sadece Kayseri için değil, Türkiye turizmi için de büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bayramhacı, kendine has güzelliği ve doğanın sunduğu eşsiz manzaralarıyla, Kapadokya coğrafyasının bir parçası olarak Kapadokya'da görebileceğiniz birçok güzelliği barındıran özel bir bölgedir. İnşallah, jeotermal kaynaklarıyla birlikte burasının şehrimizin yeni bir turizm lokasyonu olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgeye büyük önem veren ve yapılan çalışmaları her zaman destekleyen Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde, Erciyes A.Ş.'de başladığı başarılı çalışmalarını şimdi Kayseri genelini bir turizm noktası ve cazibe merkezi haline getirmek için sürdüren Sayın Milletvekilimiz Dr. Cahit Cıngı aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Yakın gelecekte bu bölgede gerçekleştireceğimiz etkinliklerle Bayramhacı'nın turizm potansiyelini ortaya çıkararak, bölgeyi bir turizm merkezi haline getirmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

"Kayseri, sanayi şehri olmasının yanı sıra artık bir turizm şehri"

Bayramhacı'nın her geçen gün daha modern, daha cazip bir destinasyon haline geldiğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise "Turizm Haftasını başarılı bir şekilde kutladık. Sanayi ve ticaret şehri olmasının yanı sıra, Kayseri aynı zamanda önemli bir turizm bölgesi haline gelmiştir. Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar, göreve başladığı ilk andan itibaren Bayramhacı'yı nasıl bir turizm merkezi haline getirebiliriz gayretiyle hareket etmiş ve bu doğrultuda büyük bir gayret göstermiştir. Belediyemizin bölgeyle ilgili gerekli prosedürleri tamamlaması sayesinde Bayramhacı, daha çağdaş, günümüz insanının ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve ziyaretçilerin keyifli, mutlu vakit geçirebileceği bir yer haline gelecektir. Bu hedefe adım adım yaklaşmaktayız. Sayın Valimize de şehrimizin sahip olduğu değerleri Kayseri turizmine kazandırma noktasındaki katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Artık şehrimizin turizm potansiyelini bir geçim kaynağına ve ekonomik değere dönüştürmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Bu yaz Bayramhacı'yı çok daha fazla duyacağız"

Bayramhacı'nın doğası, taş evleri, göl manzarası ve insanıyla fark oluşturduğuna dikkat çeken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de "Bayramhacı'ya her gelişimde burada bambaşka bir hava hissediyorum. Kayseri için iddialı konuşuyorum: Türkiye'nin en muhteşem şehirlerinden biridir. Bu muhteşem şehrin en özel bölgelerinden biri de şüphesiz Bayramhacı'dır. Taş evleri, göl manzarası, mağaraları ve su sporlarına elverişli alanlarıyla; insanın ruhunu dinlendiren, psikolojisini iyileştiren bir atmosfere sahip. Bayramhacı, insanıyla, doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Kocasinan Belediye Başkanımızla yaklaşık 1,5 yıl önce Bayramhacı'yla ilgili önemli bir karar aldık. Bu bölgenin bambaşka bir çehreye, yepyeni bir turizm destinasyonuna dönüşeceğine dair bir hayal kurduk. Türkiye'nin dört bir yanından bilinen, ziyaret edilen ve aranan bir yer haline geleceğini konuştuk. Şimdi artık o hayalleri gerçeğe dönüştürme, icraat zamanı. Hepinizin bildiği gibi Kocasinan Belediye Başkanımızın Bayramhacı'ya olan sevgisi çok büyük. Ben de Vali olarak bu süreçte elimden gelen tüm desteği vereceğime söz veriyorum. Bugünden itibaren Bayramhacı için bir seferberlik başlatıyoruz. Bu yaz Bayramhacı'yı çok daha sık duyacağız. Bu sene turizm parlayan yıldızı Bayramhacı olacak" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında bölge sakinleri ve ziyaretçiler doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulurken, Bayramhacı'nın tanıtımı için çeşitli gösteriler düzenlemesiyle program sona erdi. - KAYSERİ