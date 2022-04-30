'Bayramı mateme çevirmeyin' - Son Dakika
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'Bayramı mateme çevirmeyin'

30.04.2022 10:29
'Bayramı mateme çevirmeyin'

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi Başkanı Oktay Ergör, "Bayramda tatile gidecek vatandaşlar hız limitlerine uymalı, aşırı hız ve hatalı sollama asla yapmamalı, kırmızı ışıkta geçmemeli, sürücü ve yolcular emniyet kemerlerini mutlaka takmalı, araç kullanırken...

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi Başkanı Oktay Ergör, "Bayramda tatile gidecek vatandaşlar hız limitlerine uymalı, aşırı hız ve hatalı sollama asla yapmamalı, kırmızı ışıkta geçmemeli, sürücü ve yolcular emniyet kemerlerini mutlaka takmalı, araç kullanırken telefonla görüşülmemeli ve yakın takip yapmamalı" uyarısında bulundu.

Ramazan Bayramı'nda oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı olumsuz sonuçlar yaşanmaması adına bir takım uyarılarda bulunan Oktay Ergör, trafik kazalarının çoğunun bayram tatillerinde meydana geldiğine dikkat çekti. Ergör, "Dernek olarak sürücülerimizi dikkatli olmaya, kurallara uymaya ve özellikle aşağıda belirtilen konularda dikkatli davranmaya davet ediyoruz. Bayram ve tatillerden önce bu sene de olduğu gibi ilgili kurum ve kuruluşlar trafikle ilgili uyarılar yapmakta, trafik ekipleri denetimlerini artırmaktadır. Buna rağmen trafik kazaları yaşanmakta, insanlar ölmekte, geride öksüz ve yetim çocuklar, dul eşler, acılı anne ve babalar, parçalanan aileler kalmaktadır. Lütfen bayramınızı mateme çevirmeyiniz" diye konuştu.

Ergör, şu uyarılarda bulundu:

"Tatile gideceklerin ve başka illerde aile ziyaretlerinde bulunacak vatandaşlarımızın öncelikle araç bakımlarını mutlaka yaptırmış olmaları, far ayarlarının kontrol ettirmeleri uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmamaları, uzun yolda her iki saatte bir mola vererek el ve yüz yıkamaları, hız limitlerine uymaları, aşırı hız ve hatalı sollama asla yapmamaları, kırmızı ışıkta geçmemeleri, sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini mutlaka takmaları, araç kullanırken telefonla görüşmemeleri ve yakın takip yapılmamaları gerekir. Bilindiği üzere zincirleme kazaların çoğu yakın takipten meydana gelmektedir. Yaz mevsimine girerken, karayollarımız yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmaktadır. Bu nedenle işaret ve işaretçilerin uyarıları dikkate alınmalı, trafik polislerimizin ve jandarma trafik birimlerinin uyarıları dikkate alınmalı ve onlara yardımcı olmaya çalışılmalı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün cep telefonlarınıza gönderdiği mesajlar dikkate alınmalı, gidilecek yere bir an önce gitmeye değil, kurallara uyarak sağlıklı bir şekilde gitmeye çalışılmalıdır." - SAMSUN

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Türkiye, Tragger, Bayram, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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