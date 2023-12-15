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Bayramiç Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi İnşa Ediyor - Son Dakika
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Bayramiç Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi İnşa Ediyor

Bayramiç Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının daha sağlıklı yaşamalarına imkan sağlamak için Tepecik Mahallesi'nde Geçici Hayvan Bakımevi yapıyor. Belediye Başkanı Mert Uygun, çalışmaları yerinde takip ediyor.

Bayramiç Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi İnşa Ediyor
15.12.2023 - 17:15,
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Bayramiç Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının daha sağlıklı yaşamalarına imkan sağlamak için Geçici Hayvan Bakımevi yapıyor. İnşaat alanını sık sık ziyaret eden Belediye Başkanı Mert Uygun, çalışmaları yerinde takip ediyor.

İlçedeki sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için Tepecik Mahallesi'nde Geçici Hayvan Bakımevi yapan Bayramiç Belediyesi yetkilileri, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını belirtiyor. 10.871 metrekare alan üzerinde inşa edilen bakımevinin, ilçede bulunan sokak havyalarının tıbbi ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor.

İnşaat alanına sık sık giderek çalışmayı yerinde takip eden Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, bu projeye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Sokak hayvanlarımızın yaşam koşullarını daha iyi hale getirmek amacıyla ilçemize 'Geçici Hayvan Bakımevi' kuruyoruz. Burada ücretsiz olarak sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması ve gerekli tıbbi bakımı yapılacak. Bakımevine getirilen sokak hayvanları, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılacak. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA
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