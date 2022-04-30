Bayramın kabusa dönüşmemesi için çilingirler uyarıyor - Son Dakika
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Bayramın kabusa dönüşmemesi için çilingirler uyarıyor

30.04.2022 15:05
Bayramın kabusa dönüşmemesi için çilingirler uyarıyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yapılan tatil planlarının kabusa dönüşmemesi için vatandaşları uyaran çilingir Naime Boz, "Evde ziynet eşyası bırakmayın" dedi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yapılan tatil planlarının kabusa dönüşmemesi için vatandaşları uyaran çilingir Naime Boz, "Evde ziynet eşyası bırakmayın" dedi.

Hafta sonuyla birleşen Ramazan Bayramı'nda toplamda 5 günlük tatilde birçok kişi şehir dışına çıkma planları yaptı. Gerek tatil gerekse akraba ziyareti için il değiştirecek olan vatandaşların evlerinin güvenliğini sağlamaları için dikkat etmeleri gereken hususlarda çilingirler uyarılarda bulundu. Evde ziynet eşyası bırakılmaması gerektiğini belirten çilingirler, bayram boyu kapalı kalacak dükkanların sahiplerini de uyardı. Genel olarak dükkan kapılarında kullanılan asma kilitlerin güvenlik düzeyini belirlediğini söyleyen çilingirler, çelik ürünlerin kullanılmasını önerdi.

"Hırsızların ilk hedefi yatak odası oluyor"

Bayram tatilinde şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar ev güvenliği konusunda uyaran çilingir Naime Boz, gizli kapı kilitlerinin kullanılmasını önerdi. Evde ziynet eşyalarının bırakılmamasını tavsiye eden Boz, zorunluluk halinde tercihin yatak odası haricinde bir yer olması gerektiğini de ilave etti. İşyerleri için asma kilitlerin çelik seçilmesi gerektiğini belirten Naime Boz, şunları söyledi:

"Bayram için şehir dışına ziyaret veya tatile gidenlerin kesinlikle evde ziynet eşyası bırakmamaları gerekiyor. Bırakmak zorunda kalanlar ise kesinlik ama kesinlikle yatak odasında bir yere koymasın. Çünkü hırsızların ilk hedefi yatak odası oluyor. Kapı önünde ayakkabı, terlik gibi eşyalar bırakılması caydırıcı olabiliyor. İçeride ses yapacak bir radyo da açık bırakılabilir. Kapı ve pencerelerin güvenliklerine dikkat etsinler. Arızalı kilitlerin açılması veya kırılması daha kolay oluyor. Kilit sistemlerinin düzgün olması çok büyük önem taşıyor. Gizli kapılara gizli kilitler uygulanabilir. Özellikle işyeri kapılarında kullanılan asma kilitler de hayati önem taşıyor. Pirinç kilitler kolay kırılmasın zor kırılsın amacıyla üretilir. Fakat çelik kilitler kırılmasın ve açılamasın amacıyla üretilir. Bayram boyu kapalı kalacak işyerlerinde asma kilitlerin çelik olarak seçilmesi çok büyük önem taşıyor." - ESKİŞEHİR

Bayramın kabusa dönüşmemesi için çilingirler uyarıyor
Bayramın kabusa dönüşmemesi için çilingirler uyarıyor

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Ramazan Bayramı, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayramın kabusa dönüşmemesi için çilingirler uyarıyor - Son Dakika


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