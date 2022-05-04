Bayramın son gününde kepenkler kalkmaya başladı - Son Dakika
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Bayramın son gününde kepenkler kalkmaya başladı

04.05.2022 11:51
Bayramın son gününde kepenkler kalkmaya başladı

Eskişehir'de iki gündür kapalı olan dükkanların kepenkleri bayramın son gününde açılmaya başlandı.

Eskişehir'de iki gündür kapalı olan dükkanların kepenkleri bayramın son gününde açılmaya başlandı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren çarşı esnafı, Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününün ardından tatilin son gününde dükkanlarının kepenklerini kaldırmaya başladı. Yoğun geçen bayram arifesinin ardından iki gün kapalı kalan dükkanlar, esnafın sabah erken saatte gelerek dükkanlarını temizlemesiyle müşterilerini beklemeye başladı. Bayramın son gününde çarşının yoğun olabileceğini düşündüklerini belirten çarşı esnafı, iki günlük bayram tatilinin ardından hem dükkanlarını temizleyebilmek adına hem de son günde komşu esnafla bayramlaşmak istedikleri için ekmek teknelerini açtıklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Bayramın son gününde kepenkler kalkmaya başladı
Bayramın son gününde kepenkler kalkmaya başladı
Bayramın son gününde kepenkler kalkmaya başladı
Bayramın son gününde kepenkler kalkmaya başladı
Bayramın son gününde kepenkler kalkmaya başladı
Bayramın son gününde kepenkler kalkmaya başladı
Bayramın son gününde kepenkler kalkmaya başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayramın son gününde kepenkler kalkmaya başladı - Son Dakika


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