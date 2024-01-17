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Bayrampaşa Belediyesi 70 Bin Kitaplı 11 Kütüphane Kazandırdı - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi 70 Bin Kitaplı 11 Kütüphane Kazandırdı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, görev süresi boyunca ilçeye toplam 70 bin kitaplı 11 kütüphane kazandırdı. Aydıner, Bayrampaşa'yı kütüphane diyarına dönüştürdüklerini ve kütüphane sayısını sürekli arttırdıklarını belirtti.

Bayrampaşa Belediyesi 70 Bin Kitaplı 11 Kütüphane Kazandırdı
17.01.2024 - 15:31,  Güncelleme: 16:22
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, görev süresi boyunda ilçeye toplam 70 bin kitaplı 11 kütüphane kazandırdı. Kütüphanelerde sık sık gençlerle bir araya gelen ve on ikinci kütüphanenin müjdesini veren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bayrampaşa'yı kütüphane diyarına dönüştürdük. Okuyan ve okutan bir Bayrampaşa hayali ile ilçedeki kütüphane ve kitap sayısını sürekli arttırıyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bilgiye Açılan Kapılarımız, Kütüphanelerimiz" sloganıyla ilçenin farklı mahallelerinde kütüphane projelerini hayata geçirdi. Bayrampaşa'yı kısa sürede İstanbul'un kütüphane merkezlerinden biri haline getiren Aydıner, ilçeye 70 bin kitaplı 11 kütüphane kazandırdı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in talimatıyla ilçeye kazandırılan kütüphaneler şunlar; Sezai Karakoç Kütüphanesi, Cemil Meriç Kütüphanesi, Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi, Erdem Bayazıt Kütüphanesi, Mehmet Kilimci Kütüphanesi, Altıntepsi Bilgi Evi Kütüphanesi, Gençlik Merkezi (BAYGEM) Kütüphanesi, Oğuzhan Halk Kütüphanesi, İsmetpaşa Bilgi Evi Kütüphanesi, Bilim Merkezi Kütüphanesi, Nazmiye Kaya Halk Kütüphanesi.

"İlçemizi modern kütüphanelerle donatıyoruz"

Kütüphanelerle ilgili başarının arkasında yoğun bir çaba ve emek olduğunu söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Durmadık, yorulmadık. Gece-gündüz demeden canla başla çalıştık. Her alanda olduğu gibi ilçemizde kültür, sanat ve eğitim alanlarında da önemli bir ilerleme kaydettik. Bayrampaşa'yı kütüphane diyarına dönüştürdük. Okuyan ve okutan bir Bayrampaşa hayali ile ilçedeki kütüphane ve kitap sayısını sürekli arttırıyoruz. İlçemizi modern kütüphanelerle donatmaya devam ediyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için ilçemize daha fazla kütüphane daha fazla kültür ve sanat merkezi kazandıracağız" dedi.

"Kitaplar bizden, okumak sizden"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner; Sezai Karakoç Kütüphanesi, Erdem Bayazıt Kütüphanesi ve Mehmet Kilimci Kütüphanesi olmak üzere üç yeni kütüphane ile birlikte hizmete açılan toplam kütüphane sayısının 11'e yükseldiğine işaret ederek, "Öğrencilerimiz, gençlerimiz, eğitimcilerimiz ve tüm vatandaşlarımız aradıkları tüm bilgi ve belgelere kütüphanelerimizde kolayca erişebiliyor. İlçemize kazandırdığımız kütüphanelerimizde A'dan Z'ye her alanda ve her konuda yaklaşık 70 bin kitap bulunuyor. Halkımıza diyoruz ki; kitaplar bizden, okumak sizde" ifadelerini kullandı.

"On ikinci kütüphane 500 metrekarelik alanda yükseliyor"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 12. kütüphanenin müjdesini verdi. Yeni kütüphanenin Altıntepsi Mahallesi Bülbül Sokak'ta inşa edildiğini kaydeden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "On ikinci kütüphaneyi özenle projelendirdik. Yeni kütüphane toplam 500 metrekarelik alanda yükseliyor. Kütüphanemizi binlerce kitapla zenginleştirerek, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bayrampaşa Belediyesi 70 Bin Kitaplı 11 Kütüphane Kazandırdı - Son Dakika


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