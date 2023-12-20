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BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Rümeysa Nur Cavlı'nın Görüntüsü Duygulandırdı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Rümeysa Nur Cavlı'nın Görüntüsü Duygulandırdı

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2004 yılındaki mitinginde 3 yaşındaki Rümeysa'yı kucağına alarak sevdiği görüntüler ortaya çıktı. Rümeysa, bu anının hayatının en büyük şansı olduğunu belirterek duygulandığını ifade etti.

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Rümeysa Nur Cavlı\'nın Görüntüsü Duygulandırdı
20.12.2023 - 10:26,  Güncelleme: 10:27
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile o dönem 3 yaşında olan Rümeysa Nur Cavlı'nın yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü izleyenleri duygulandırdı. Bugünlerde 27 yaşına giren Rümeysa ise Başkan Yazıcıoğlu ile tanışmasının hayatının en büyük şansı olduğunu ifade ederek, "Muhsin başkanla olan videomda, 'Rümeysa büyüyecek değil mi, Rümeysa' diye bir ifadesi var. Ben bunu izlediğimde çok duygulandım" dedi.

Kahramanmaraş'ta, 25 Mart 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2004 yılına ait Elazığ mitingindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yazıcıoğlu'nun o dönem 3 yaşında olan Rümeysa'yı kucağına alarak sevdiği görülüyor. Küçük Rümeysa, aradan 24 yıl geçmiş olmasına rağmen o görüntüleri yeniden gündeme getirerek, hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'na olan sevgisini gözler önüne serdi. Fırat Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan, şimdilerde Çankırı Karatekin Üniversitesi yine Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapan Rümeysa Nur Cavlı da 2004 yılında Yazıcıoğlu ile olan anısından dolayı büyük gurur duyduğunu belirtti. Mitingde Yazıcıoğlu'na karanfil verdiğini ve aradan yılların geçmesine rağmen o anları hiç unutmadığını aktaran Cavlı, Yazıcıoğlu'nun davasını ve ülküsünü yaşatmaya devam edeceğini kaydetti.

"Görüntüleri izlediğimde çok duygulandım"

Yazıcıoğlu ile ilgili olan anısını anlatan Rümeysa Nur Cavlı, "O video 1999 yılında çekildi ve ben 3 yaşındaydım. Ben o anı hatırlamıyorum ama bu video benim için büyük bir onur ve şeref. Hatta hayattaki en büyük şansımı, Muhsin başkanı tanıyarak kullandım diye ifade ediyorum. O anı hatırlamıyorum ancak Muhsin başkan, Elazığ'a gelmiş ve Gazi caddesinde bir miting yapılmıştı. Seçim otobüsü vardı hatta orada fotoğrafım vardı paylaşmıştım. Bende Muhsin başkanın gelmesinden dolayı bir heyecan da vardı. Biz de gittik en ön sıralara gittik ve kırmızı montum vardı. Babam elime bir karanfil verdi ve beni Muhsin başkanın yanına götüreceğini söylemişti. Kendisine karanfili uzatmamla beni kucağına alması bir oldu. Muhsin başkanla olan videomda da, 'Rümeysa büyüyecek değil mi, Rümeysa' diye bir ifadesi var. Ben bunu izlediğimde çok duygulandım. Orada sonuçta 3 yaşındayım, aradan yıllar geçti ve ben 27 yaşındayım. Ben de bugün 27 yaşına girdim Muhsin başkamın diye sosyal medyada paylaştım. Seneler geçti, çok şey geçti ama hala daha seni anımsıyorum, seni hatırlıyorum ve senin davanı, ülkünü yaşatmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"O günler aklıma gelince iftihar ediyorum, şeref duyuyorum"

Eski Nizam-I Alem Ocakları Doğu Anadolu Bölge Başkanı olan Rümeysa'nın babası Gültekin Cavlı ise "Muhsin Yazıcıoğlu, bu oluşumu kurduğu günden itibaren birlikte olduk. O günler aklıma gelince iftihar ediyorum, şeref duyuyorum ve iyi ki de birlikte olduk. Kızım Rümeysa 1996 ve oğlum 1993 doğumlu. Çocuklarımı yürümeye başladıkları andan itibaren ocağa, ocağın faaliyetlerine birlikte gidiyor, katılıyorduk. O videonun olduğu tarih 1999 yılı ve Rümeysa o zaman 3 yaşındaydı. Muhsin başkan, kucağına aldı ve sevdi. Rümeysa için büyük bir onur, diye düşünüyorum keza kendisi de öyle ifade ediyor. Öyle bir hatıra herkese nasip olmaz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Rümeysa Nur Cavlı'nın Görüntüsü Duygulandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Rümeysa Nur Cavlı'nın Görüntüsü Duygulandırdı - Son Dakika
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