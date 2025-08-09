BBP İl Başkanı Ahmet Polat\'ın Eşi Fatma Polat\'ın Vefatı

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Polat'ın eşi Fatma Polat (67) geçirdiği hastalığa yenik düşerek vefat etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Ahmet Polat'ın eşi Fatma Polat uzun süredir tedavi gördüğü kansere yenik düşerek geçtiğimiz gün vefat etti. Polat için bugün öğle namazının ardından Ay Yıldız Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, yakınları ve sevenleri katıldı. Polat kılanan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıralı mezarlığında toprağa verildi. - SİVAS