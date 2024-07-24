BBP Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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BBP Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

BBP Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

Büyük Birlik Partisi Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın mensuplarının demokrasinin ve özgürlüğün yılmaz savunucuları olduğunu vurguladı ve gazetecilerin ve basın çalışanlarının özel gününü kutladı. Aydoğan, basının halkın haber alma hakkını sağlayan, kamuoyunu aydınlatan ve demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti ve basın özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

24.07.2024 11:23
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Büyük Birlik Partisi Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aydoğan mesajında basın mensuplarının demokrasinin ve özgürlüğün yılmaz savunucuları olduğuna vurgu yaparak, gazetecilerin ve basın çalışanlarının özel gününü kutladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Değerli basın mensupları. Bugün, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yılmaz savunucuları olan siz değerli gazetecilerin, basın çalışanlarının ve medya mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Basın, halkın haber alma hakkını sağlayan, kamuoyunu aydınlatan ve demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan dördüncü kuvvettir. Sizler, gece gündüz demeden, her türlü zorluğa göğüs gererek, objektif ve doğru haberciliğin neferleri olarak toplumumuzun gelişimine büyük katkılar sağlamaktasınız. Özellikle Muğla'mızda görev yapan basın mensuplarımız, şehrimizin ve ülkemizin sorunlarını gündeme taşıyarak, çözüm yollarının bulunmasına aracılık etmekte ve vatandaşlarımızın sesi olmaktadır. Sizin fedakarlıklarınız ve emeğiniz, toplumumuz için paha biçilmezdir. Bu özel günde, basın özgürlüğünün ve gazetecilik mesleğinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Basın özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve gazetecilerin güvenli, bağımsız ve sansürsüz bir ortamda çalışabilmesi en temel haklarındandır. Bu hakların korunması ve geliştirilmesi için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, meslek hayatınızda başarılar diliyor ve sağlıklı, huzurlu günler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BBP Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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