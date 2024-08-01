BBP Üyesi Rıdvan Eşin, İsmail Haniye için taziye mesajı yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BBP Üyesi Rıdvan Eşin, İsmail Haniye için taziye mesajı yayınladı

BBP Üyesi Rıdvan Eşin, İsmail Haniye için taziye mesajı yayınladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Rıdvan Eşin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayınladı. Eşin mesajında, Haniye'nin şehit olduğunu belirterek, kendilerinin ise şahit olduklarını ifade etti. Ayrıca, liderlere çağrıda bulunarak İsrail'e karşı harekete geçmelerini ve zulme daha fazla katlanmamalarını istedi.

01.08.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye için taziye mesajı yayınlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Rıdvan Eşin; "Haniye şehit biz ise şahidiz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Rıdvan Eşin, uğradığı saldırı sonucu şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye için bir taziye mesajı yayınladı. Eşin yayınladığı mesajında, "Şehit olan kardeşimize Allahtan rahmet Ümmeti Muhammed'e başsağlığı diliyorum. Bizler Hz. İbrahim'e Allah yolunda kurban edilmek üzere sorgusuz sualsiz teslim olan Hz. İsmail'i de bugün inandığı davası için mücadele ederken şehit olan İsmail Haniye'ye de üzülmüyoruz, bilakis Rabbimden bize de izzet, vakar ve şehadet nasip etmesini diliyoruz. İnsanlar yaşar ve ölür, ölümden kaçış yok, lakin ne için ve kim için öldüğünüz ahiretteki halinizi belirler. Müslümanlar olarak liderlerimize sesleniyoruz, bizler ölmekten korkacak ve kaçacak insanlar değiliz, sizlerden beklentimiz, gözlerimizin içine baka baka kutsalımızı çiğneyen, değerlerimizi hiçe sayan, mazlumlara zulmeden İsrail ve arkasındaki köpeklere hak ettikleri dersi vermek için harekete geçmeniz, bizler kazanmak veya kaybetmek için değil doğrusu bu olduğu için harekete geçmekle mükellefiz. Onlar için ölmek ne kadar büyük bir hüzün ise bizler için de şehadet o kadar büyük bir düğündür. Sadece paralarına ve mermilerine güvenen bir topluluğa karşı, Rabbine güvenen bir topluluk olarak yola çıktığımızda inşallah kazanan da bizler olacağız. Zulümleri sadece Müslümanlara değil, kendi halklarına da yönelik olan bir kaç soysuz köpeğin havlamasından çekinecek değiliz, artık taşın, toprağın bile kabullenemediği bir zulme daha ne kadar katlanacağız. Bu millet zillet içinde yaşamaktansa şereflice ölmeye hep hazır olmuş ve hep hazır olacaktır. Yıllarca mazlumun yanında yer almış ecdadın torunları olarak sessiz kalmak artık kanımıza dokunuyor. Meydanlarda bağırmaktansa, cephede savaşmaktır arzumuz. Bugün Filistin'e, Irak'a, Yemen'e yapılan saldırılar nihayete erdiğinde sıranın bize geleceğini biliyoruz. Bugün harekete geçmez isek yarın çok geç olacak" ifadelerine yer verdi.

Eşin, açıklamasının ardından İsmail Haniye için Bey Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, İsmail Haniye, İsrail, Hamas, Dış Politika, Terör, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel BBP Üyesi Rıdvan Eşin, İsmail Haniye için taziye mesajı yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 12:57:25. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Üyesi Rıdvan Eşin, İsmail Haniye için taziye mesajı yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement