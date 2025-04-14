Bebeğini Teşhir Eden Kadın Gözaltına Alındı

Sosyal medyada bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir eden kadın gözaltına, bebek ise devlet korumasına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir eden kadının gözaltına, bebeğin de devlet korumasına alındığını bildirdi. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında bir kadının bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir ettiğinin tespit edilmesinin ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Görüntülerin tespit edilmesinin ardından Sivas İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçmiştir. Adres tespitinin ardından şahıs gözaltına, bebek ise devlet korumasına alınmıştır. Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." - ANKARA