Bebek Arabası Tamircisi Çöpe Gideni Kurtarıyor - Son Dakika
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Bebek Arabası Tamircisi Çöpe Gideni Kurtarıyor

Bebek Arabası Tamircisi Çöpe Gideni Kurtarıyor

Konya'da Ramazan Özbek, bebek arabalarını tamir ederek hem tasarruf sağlıyor hem de atılmasını önlüyor.

19.04.2025 11:53
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Konya'da binlerce liraya alınan bebek arabaları arızalandığında tamirini yaparak tekrar kullanılmasını sağlayan bebek arabası tamircisi Ramazan Özbek, hem bebek arabalarının çöp olmasının önüne geçiyor hem de müşterilerini masraftan kurtarıyor.

Konya'da yaşayan Ramazan Özbek (58), 12 yıldır Tarihi Bedesten Çarşısı'nın yanındaki dükkanında bebek arabası tamiri yapıyor. İlk olarak bisiklet tamiri ile başlayan Özbek, daha sonrasında arkadaşının tavsiyesi üzerine bebek arabası tamir etmeye başladı. İlk başlarda bu işe parça konusundan dolayı sıcak bakmayan Özbek, daha sonrasında hurdacılardan aldığı bebek arabalarının parçalarını temizleyerek arabaları tamir etmeye başladı. Günümüzde binlerce liraya alınan bebek arabalarını atılmaktan kurtaran Özbek, arabaları eskisinden daha sağlam hale getirerek müşterilerini memnun ediyor.

"Tavsiye ile bebek arabası tamiri yapmaya başladım"

Ramazan Özbek, babası emekli olduktan sonra ondan gelen işe devam ederek toptancılarda gıda dükkanı işlettiğini anlatarak, "Orada işimiz iyiydi daha sonrasında da bu dükkanı aldık. Daha sonraki yıllarda zarar ettik, zarardan sonra ne yapacağıma karar veremedim. Sıfır bisiklet aldık, onlardan kar edemeyince ikinci el bisiklet satmaya başladık. Bunun karı iyiydi. Bir arkadaşın da tavsiyesiyle bebek arabası yapmaya başladım. İlk etapta onun parçaları yok, kim uğraşacak onunla desem de sonraki süreçte başladık. Elhamdülillah 12 senedir de bu işle uğraşıyorum" dedi.

"Müşteriyi yüzde 98-99 memnun edip geri yoluyoruz"

Bebek arabası tamiri için gelen talebin çok olduğunu ifade eden Özbek, "Bebek arabaları pahalı, bir teker için ya da bir tarafı çıkmıştır bunu yaptırmak kolay. Onun için de gelen talep çok. Başka şehirlerden Afyonkarahisar'dan, Ankara'dan, Zonguldak'tan, Adana'dan hatta İstanbul'dan gelen var. Tekeri kırıksa müşteriye söylüyorum, yeni teker istersen yeni, çıkma istersen çıkma takarım. Allah'ın izniyle de müşteriyi yüzde 98-99 memnun edip geri yoluyoruz. Müşterilerin tüm istediklerini cevap veriyorum. Bebek arabalarını atılmaktan kurtarıyorum. Müşteri yeni teker isterse İstanbul'dan getirtiyorum. Çıkma isterse de ben tekeri güzelce temizliyorum. Fiyatları da 100 liradan başlıyor. Biz müşterileri memnun etmeye çalışıyoruz, o kadar para verdikleri bebek arabalarını tamirini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Attığım arabalara yanıyor"

Yeğeninin arabasını tamire getiren İbrahim Darıcı (42), "Bozulan yeğenimin arabasıydı. Burada Ramazan ağabeyin olduğunu duyunca bana getirdiler. Yengem tamire 'Murat 124 olarak girdi, BMW olarak çıktı' şeklinde ifade etti. Atmaktan ziyade tamir çok önemli. Ben Ramazan ağabeyi tanımadan önce attığı arabalara yanıyor" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bebek Arabası Tamircisi Çöpe Gideni Kurtarıyor - Son Dakika

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