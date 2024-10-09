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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından 'Beden Dili Eğitimi' düzenlendi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, "Kariyer Merkezi olarak öğrencilerin bilgi, beceri, ilgi alanları, yetenekleri ve eğitim aldıkları bölüm ile kariyer seçenekleri arasındaki bağlantıları keşfetmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilecek bölgesel kariyer fuarına paydaş üniversite olarak yer alacağız. Batı Karadeniz Kariyer Fuarı ise bu yıl Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek" ifadelerinde bulundu. Öğrencilerin iş ve staj ilanlarını takip edebilecekleri yetenekkapisi.org adresine üye olmalarını tavsiye ederek konuşmasını sonlandırdı.

MBL Akademi Eğitim ve Danışmanlık Kurucu ortağı Oktay Kendirci, konuşmasında beden dili bilmenin önemi, beden dilinin etkisi, göz kontağı kurmak, jest ve mimikler, vücut duruşu, kişisel alan, mahrem alanlar, tokalaşmak, dokunmalar ve oturuşlar gibi beden dilimizin neler anlattığına dair bilgiler verdi.

Kendirci, yaptığı skeçle keyifli bir eğitim sunarken "Bir iş başvurusunda veya bir toplumda ilk 45 saniyede karşınızdakine verdiğiniz etki tüm süreci belirleyecektir. Beden dilinizi kullanarak bu 45 saniyeyi çok güzel kullanmalısınız. Özellikle kişisel alanları ve eşyaları izinsiz kullanmamalı veya kurcalamamalıyız" dedi. Eğitim toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE