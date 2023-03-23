Müzik dehası Beethoven'ın ölümünü tetikleyen hastalık: Hepatit B - Son Dakika
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Müzik dehası Beethoven'ın ölümünü tetikleyen hastalık: Hepatit B

23.03.2023 13:41
Müzik dehası Beethoven'ın ölümünü tetikleyen hastalık: Hepatit B

Cambridge Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı tarafından yürütülen çalışma bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Alman piyanist ve besteci Ludwig van Beethoven'ın saç tellerinden elde edilen DNA analizleri, ünlü bestecinin karaciğer hastalığına yatkınlığı olduğu ve ölümünden aylar önce Hepatit B'ye yakalandığı açıklandı.

Alman piyanist ve besteci Ludwig van Beethoven'ın hayranlarının hatıra olarak sakladığı kaydedilen 8 tutam saç üzerinde yürütülen DNA çalışmaları, 1770 yılında Almanya'da dünyaya gelen ünlü bestecinin ölümüne ilişkin yeni verileri ortaya koydu.

ÖLMEDEN ÖNCE HEPATİT B'YE YAKALANMIŞ

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacı grubun, saç tutamından elde ettiği genomik veriler sonucunda siroz hastalığından öldüğü bilinen piyanistin, genetik olarak karaciğer hastalığına yatkın olduğu ve ölümünden aylar önce Hepatit B'ye yakalandığı ortaya çıktı.

Beethoven'ın ölümünden önce Hepatit B olduğu ortaya çıktı

SİNDİRİM SİSTEMİ SORUNLARI YAŞADI

Araştırmayı kaleme alan grubun başyazarı Tristan Begg, ünlü bestecinin çok fazla alkol tüketmesiyle birlikte genetik faktörlerin karaciğer rahatsızlığını tetiklemiş olabileceğini ifade etti. Ayrıca açıklamada, elde edilen genomik verilerle Beethoven'ın sindirim sistemi sorunları yaşadığı belirlendi. Klasik müziğin en önemli isimlerinden olan Beethoven'ın yaşadığı sindirim sorunlarının da çölyak hastalığı veya laktoz hassasiyetinden kaynaklanmadığı belirtildi.

Beethoven'ın ölümünden önce Hepatit B olduğu ortaya çıktı

İŞİTME KAYBININ NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Yapılan araştırmada, 20li yaşlarının ortalarında işitme kaybı yaşamaya başlayan ve 1818'e kadar da duyma kabiliyetini tamamen kaybeden Beethoven'ın işitme kaybının kesin nedenini belirlenemedi.

Beethoven'ın ölümünden önce Hepatit B olduğu ortaya çıktı

"HEPATİT B OLDUĞUNU DORULAYABİLİRİZ"

Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Johannes Krause, yapılan incelemeye ilişkin açıklamasında Beethoven'ın ölüm nedenini kesin olarak söylemenin imkansız olduğunu ifade ederek, "Ancak şu aşamada, ciddi derecede kalıtsal risklerin bulunduğunu ve Hepatit B olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

Beethoven'ın ölümünden önce Hepatit B olduğu ortaya çıktı

Beethoven, 1827 yılında Viyana'da hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Müzik dehası Beethoven'ın ölümünü tetikleyen hastalık: Hepatit B - Son Dakika


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