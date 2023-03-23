Müzik dehası Beethoven'ın ölümünü tetikleyen hastalık: Hepatit B

Alman piyanist ve besteci Ludwig van Beethoven'ın hayranlarının hatıra olarak sakladığı kaydedilen 8 tutam saç üzerinde yürütülen DNA çalışmaları, 1770 yılında Almanya'da dünyaya gelen ünlü bestecinin ölümüne ilişkin yeni verileri ortaya koydu.

ÖLMEDEN ÖNCE HEPATİT B'YE YAKALANMIŞ

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacı grubun, saç tutamından elde ettiği genomik veriler sonucunda siroz hastalığından öldüğü bilinen piyanistin, genetik olarak karaciğer hastalığına yatkın olduğu ve ölümünden aylar önce Hepatit B'ye yakalandığı ortaya çıktı.

SİNDİRİM SİSTEMİ SORUNLARI YAŞADI

Araştırmayı kaleme alan grubun başyazarı Tristan Begg, ünlü bestecinin çok fazla alkol tüketmesiyle birlikte genetik faktörlerin karaciğer rahatsızlığını tetiklemiş olabileceğini ifade etti. Ayrıca açıklamada, elde edilen genomik verilerle Beethoven'ın sindirim sistemi sorunları yaşadığı belirlendi. Klasik müziğin en önemli isimlerinden olan Beethoven'ın yaşadığı sindirim sorunlarının da çölyak hastalığı veya laktoz hassasiyetinden kaynaklanmadığı belirtildi.

İŞİTME KAYBININ NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Yapılan araştırmada, 20li yaşlarının ortalarında işitme kaybı yaşamaya başlayan ve 1818'e kadar da duyma kabiliyetini tamamen kaybeden Beethoven'ın işitme kaybının kesin nedenini belirlenemedi.

"HEPATİT B OLDUĞUNU DORULAYABİLİRİZ"

Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Johannes Krause, yapılan incelemeye ilişkin açıklamasında Beethoven'ın ölüm nedenini kesin olarak söylemenin imkansız olduğunu ifade ederek, "Ancak şu aşamada, ciddi derecede kalıtsal risklerin bulunduğunu ve Hepatit B olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

Beethoven, 1827 yılında Viyana'da hayatını kaybetti.