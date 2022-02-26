Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da - Son Dakika
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Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da

26.02.2022 00:57
Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sürerken, Türkiye'de yaşayan Ukraynalı ve Belaruslu vatandaşlar yaşananları endişe içinde takip ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sürerken, Türkiye'de yaşayan Ukraynalı ve Belaruslu vatandaşlar yaşananları endişe içinde takip ediyor.

3 yıl önce Türk vatandaşı Oğuzhan Atasoy ile evlenerek Malatya'ya yerleşen Belaruslu Yuliya Atasoy, kardeşinin Belarus'ta asker olduğunu belirterek, hem Ukrayna hem de Belarus'taki yakınlarından haber almak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Ukrayna ve Belarus'taki yakınları ile telefonla görüştüklerini aktaran Yuliya Atasoy, savaş istemediklerini, çok üzgün olduklarını kaydetti. Ukrayna'daki kız arkadaşının kendini telefonla arayarak bombaların patladığını söylediğini de belirten Yuliya Atasoy, gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini ifade etti. - MALATYA

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Malatya, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da - Son Dakika


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