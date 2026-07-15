Belçika'da kuraklık tehlikesi: Dört belediye su kullanımını kısıtladı

Belçika son yılların en kurak temmuz aylarından biri yaşanırken, dört belediye su kullanımında kısıtlama kararı aldı. Akarsuların debileri mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle Hidrolektrik santralleri durdurulabilir.

Belçika'nın Valon Bölgesi aşırı sıcaklar nedeniyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Belçika Risk Analizi ve Uzmanlık Paylaşımı Merkezi'nin (CORTEX) uzmanlar toplantısından sonra paylaşılan son veriler, bölgedeki su kaynaklarının sıcak hava dalgası, yağışsız günler ve artan tüketim nedeniyle kritik eşiklere yaklaştığını ortaya koydu. Konuya ilişkin uzman raporunda, "Meteorolojik göstergeler, yüzey ve yeraltı sularındaki düşüş, orman ve açık alanlardaki yangın riski, içme suyu tüketimindeki artış ve su yollarındaki kısıtlamalar, 2026 yazının 2020 ve 2022'nin kurak referans yıllarına benzer bir tabloya doğru ilerlediğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Temmuz'da neredeyse hiç yağmur yağmadı

1 Temmuz'dan bu yana neredeyse tamamen yağışsız bir dönem geçirildiğini bildiren uzmanlar, 2 Temmuz'da görülen hafif yağışların etkisiz olduğunu belirtti. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), güney ve güneydoğu bölgelerinin ülkenin en kuru alanları haline geldiği bildirdi. Önümüzdeki günlerde kısa süreli yağışlar öngörülmesine rağmen uzmanlar, bu yağışların ardından yeniden kuru havaya dönüleceğini ve genel kuraklık eğilimini değiştirmeyeceğini belirtti.

Hidrolektrik santralleri durdurulabilir

Belçika'da akarsuların debileri mevsim normallerinin altında seyrediyor. Birçok akarsu debisi son beş yılın en düşük seviyelerinde olması nedeniyle hidroelektrik santrallerin geçici olarak durdurulması değerlendiriliyor. Balıkçılık üzerindeki olumsuz etkileri sınırlamak için ise, ek önlemlerin değerlendirildiği bildirildi. Yetkililer, akarsularda izinsiz set, bent veya kesintiye neden olabilecek birikinti oluşturmanın kesin olarak yasak olduğunu hatırlattı.

Dört belediye su kullanımında kısıtlama kararı aldı

Ülkede içme suyu dağıtım sisteminin genel olarak sorunsuz işlediği ancak sıcak hava, turizm ve yağmur suyu depolarının boşalması nedeniyle tüketimin hızla arttığı bildirildi. Yağmur suyundan yararlanan birçok hanenin de otomatik olarak şebeke suyuna geçmesi nedeniyle talebin daha da yükseldiği belirtiliyor. Bu nedenlerle su kullanımına kısıtlama getiren ilk belediyeler Manhay, Léglise, Rochefort ve Bouillon oldu. Rouvroy, Tournai, Pecq, Celles, Rumes, Antoing, Estaimpuis, Nassogne ve Tenneville belediyelerinde ise denetleme ve ölçümlerin sürdüğü bildirildi.

Barajlarda doluluk oranı yakından takip ediliyor

Barajlardaki doluluk seviyelerinin genel olarak mevsim normallerine yakın seyrettiği ancak kuraklığın sürmesi halinde barajlardaki suyun kritik seviyeye düşebileceği uyarısında bulunuldu. Beklenen kısa süreli yağışların baraj seviyelerine sınırlı bir katkı yapabileceği ancak kuraklığın sürmesi risk seviyesini arttırıyor.

Ülkede yeraltı su seviyeleri bölge genelinde düşmeye devam ediyor. Güney bölgelere su sağlayan ana kaynaklarda ortalamanın altına inen daha belirgin bir azalma gözlendiği bildirildi. Uzmanlar, eğilimin 2019 ve 2022'teki kuraklık yıllarına benzer bir seyir izlediğine dikkat çekti.

Kuraklık yangın riskini de arttırıyor

Belçika'nın kuraklık yaşamaya başlaması açık alanlarda ve ormanlarda da yangın riskini artırdı. Sıcak hava dalgası ve kuruyan bitki örtüsü nedeniyle yangın riski açık alanlarda yüksek, ormanlık bölgelerde ise orta seviyede tanımlandı. Uzmanlar, "Beklenen yağışlar riski geçici olarak azaltabilir, ancak bu etkinin kısa sürede kaybolması bekleniyor. Yangın riskleri konusunda kamu kurumları ve polisin talimatlarına uyulmalı" dedi. - LIEGE