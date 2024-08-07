Belediye Başkanı Ahmet Akın istedi, sahiplenme seferberliği başladı - Son Dakika
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Yerel

Belediye Başkanı Ahmet Akın istedi, sahiplenme seferberliği başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülük ettiği sokak hayvanı sahiplendirme seferberliği büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, can dostlara yuva olmak için oluşturulan web sitesi aracılığıyla başvuruda bulunuyor.

07.08.2024 19:10
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Belediye Başkanı Ahmet Akın istedi, sahiplenme seferberliği başladı

BALIKESİR - "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" diyerek sokak hayvanlarının bir yuva sahibi olabilmesi için sahiplendirme seferberliği başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın projesine vatandaşlar destek oluyor. Kurulan web sitesi aracılığıyla can dostlara yuva olan vatandaşlar; mutluluklarını ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın öncülük ettiği "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" projesi kapsamındaki sokak hayvanı sahiplendirme seferberliğine Balıkesirli vatandaşlar, büyük ilgi gösteriyor. Can dostlara yuva olmak isteyen vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için proje kapsamında oluşturulan 'Can Dostlar' web sitesiyle hayvanların sahiplenilmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi; kendi bünyesinde bulunan sokak hayvanları bakımevlerinde yaşayan can dostları fotoğraflayarak gerekli tüm bilgileriyle birlikte yeni oluşturduğu sitesinde paylaşıyor. Vatandaşlar, önlerine çıkan ekrandan sahiplenmek istedikleri can dostu seçerek "sahiplenmek istiyorum" butonuna tıklayıp 'Can Dost Sahiplenme Başvuru Formu'nu doldurarak işlemini tamamlıyor. Bir can dosta yuva olmak isteyen vatandaşların işlemlerini pratik ve kolay hale getiren uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin bakımını yaptığı 2 bin 500 can dostun kısa süre içerisinde sahiplendirilmesi hedefleniyor.

Veterinerlik hizmeti ve mama desteği sağlanıyor

Sahiplendirdiği kedi ve köpekleri karneleriyle yeni yuvalarına uğurlayan Büyükşehir Belediyesi; takipte kalmak, güvende olduğundan emin olmak ve sahiplenmeye teşvik etmek amacıyla da sonraki süreçte veterinerlik hizmeti ve mama desteğinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarından bir can dost sahiplenen vatandaşlar, hassasiyetlerinden dolayı Başkan Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'a teşekkür etti.

"İmkanı olan herkes sahiplensin"

Kızının hayvanlara karşı önyargısı olduğunu, bu algıyı kırarak hayvan sevgisi aşılamak maçıyla bahçelerinde bakacakları bir köpek sahiplenen Tuncay Derin "Büyükşehir'in barınağına başvurduk. Bize uygun olduğunu düşündüğümüz ismini Misket koyduğumuz köpeği sahiplendik. Sokaklarda çok başıboş köpek var. Sahiplenmek isteyen insanlar var. Belediyenin hayvanları, insanlarla buluşturması güzel bir hizmet. Biz köpeği aldığımızda tüm aşıları yapılmıştı, güvenilir şekilde aldık. Belediyeye verdiği hizmetten dolayı da teşekkür ederim. Önce kulübesi gönderildi sonra maması gönderildi. Bu da önemli bir hizmet. Yani barınak ve mama kaygısı olan insanlar olursa bunu da bir şekilde sağlıyor. İmkanı olan, yeri müsait olan herkesin sokak hayvanlarından sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başkanımız Ahmet Akın'a ve belediyemize verdiği hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Sokak hayvanları ve hayvan sahiplenmek isteyen insanları buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Belediye bizi hiç yalnız bırakmadı"

Barınaktan bir can dosta yuva olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Fikret Emre Edil "Barınak müdürümüz bu konuda yardımcı oldular. Onun sayesinde sahiplendik, şu anda bakıyoruz. Çok memnunum, can dostumuz o bizim. Onlar, beraber dünyayı paylaştığımız canlılar. Onlara da aynı insanlar gibi saygı ve sevgi göstermek durumundayız. Onlara kötü davranılması kesinlikle söz konusu bile değil ve her zaman şunu savunuyorum: Barınaktan ya da sokaktan sahiplensinler, asla satın almasınlar. Ahmet Başkana çok teşekkür ediyorum. Biz onun sayesinde bu hayvanı barınak üzerinden sahiplendik. Başkanımızın bu hayvanlar üzerinde çok emeği olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Belediye bizi hiç yalnız bırakmadı. Mama konusunda, hediyeler konusunda yardımcı oldular. 'Siz bu hayvanı sahiplendiniz alın gidin' demediler bize. Her zaman yanımızda oldular" dedi.

"Süreç çok çabuk ilerledi"

Hayvanları çok sevdiklerini söyleyen Selma Çakır "Eşimle beraber sahiplenelim dedik. Belediyemizin de çok fazla desteği oldu. Mama takviyesi olsun, parazit aşıları olsun çok ilgileniyorlar. Herkes sahiplenmeli bence. Çevremizde sahiplenen çoktu onlardan duyduk. Web sitesinde gördük beğendik, aldık. Süreç çok çabuk ilerledi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Ahmet Akın istedi, sahiplenme seferberliği başladı - Son Dakika

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