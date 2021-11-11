Belediye Başkanı Sengel, Çamlık'a verdiği heykel sözünü tuttu - Son Dakika

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çamlık'a verdiği Atatürk heykeli sözünü tuttu. Başkan Sengel, Çamlık Meydanı'nda yenilenen heykeli çocuklarla birlikte açtı. Çamlık'ta Atatürk'ün kaldığı evin restorasyonu ile ilgili İzmir Valiliğine çağrı yaparak, "Valilik 'bu restorasyonu biz yapacağız' dedi. Bu evin restore edilmesi Çamlık'a çok ciddi bir değer katacak. Atatürk'ün evi restore edilsin diye yokluktan varlık çıkarır; ama o değeri Çamlık'a kazandırmak için elimizden geleni biz de yaparız" dedi.

Selçuk ilçesindeki Çamlık Mahallesi sakinleri, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den yeni bir Atatürk heykeli yapılması talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine Başkan Sengel talimat verdi ve heykelde çalışmalar tamamlandı.

Yenilenen heykelin töreni ise Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümü olan 10 Kasım'da yapıldı. Törene katılan Başkan Sengel, Çamlık Meydanı'ndaki heykeli çocuklarla birlikte açtı.

Çamlık Mahallesi Muhtarı Talat Ünlü, "Köyümüzde bulunan Atatürk heykeli biraz küçüktü. Bu meydana daha büyük bir heykel yapılmasını başkanımızdan talep ettik. Başkanımız da burada bulunan heykelin daha büyüğünün yapılacağını bize söyledi. Köyümüze yakışan bir Atatürk heykelimiz oldu. Bu heykelin açılışının 10 Kasım'a gelmesinin anlamı da büyük" dedi.

Atatürk heykelinin açılışında konuşan Başkan Sengel, Atatürk'ün Cumhuriyet'i çocuklara emanet etmesine değindi. Sengel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebedi yolculuğuna uğurlandı ve üzerinden 83 yıl geçti; ancak burada pırıl pırıl çocukları görünce, onların gözlerindeki kararlılığı görünce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar doğru bir şey yapıp geleceği ve ülkeyi kimlere emanet ettiğini görerek; onların önünde saygı ile eğiliyorum. İyi ki varsınız; çünkü siz çocuklar geleceği kuracak, bu Cumhuriyeti yaşatacak olanlar sizlersiniz" şeklinde konuştu.

"Atatürk'ün kaldığı evi biz restore ederiz"

Atatürk'ün tren ile geldiği Çamlık'ta kaldığı evin restorasyonuna da değinen Başkan Sengel, "Ben belediye başkanı olduğumda Çamlık'ta bulunan Atatürk evinin restorasyonunu biz yapacağız demiştim. 2019 yılında Çamlık'ta bulunan Atatürk evinin restorasyonu ile ilgili valilikten bir talebimiz oldu. 'Restorasyon için bize yetki verin, biz Çamlık'taki Atatürk evini tekrardan açacağız' dedik. Valilik 'bu restorasyonu biz yapacağız' dedi. Bu evin restore edilmesi Çamlık'a çok ciddi bir değer katacak. Çok kıymetli bir yerden bahsediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayağının değdiği yerlerden bahsediyoruz. Şu anda konu valilikte. Biz bu konunun zaten takipçisiyiz. Benim ricam muhtarımızın da, Çamlık halkının da bu konunun takipçisi olması. Efes Selçuk Belediyesi sonuna kadar Çamlık Köyü'nün arkasındadır, Atatürk'ün evi restore edilsin diye yokluktan varlık çıkarır; ama o değeri Çamlık'a kazandırmak için elimizden geleni biz de yaparız. Yeter ki bize yetki versinler. Bu evin müze olarak kullanılmasının çok kıymetli olduğunu da belirtmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Esra Üyücü Atatürk ile ilgili bir şiir okudu. - İZMİR