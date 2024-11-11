Belediye Başkanı Tugay: Ekonomik Krizin Etkileri Belediyeleri Zorluyor - Son Dakika
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Belediye Başkanı Tugay: Ekonomik Krizin Etkileri Belediyeleri Zorluyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, basın toplantısında belediyelerin zarar görmesi ve CHP'deki kurultay tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Ekonomik sıkıntıların tüm belediyeleri etkilediğini ve hükümetin desteğinin gerekli olduğunu vurguladı.

11.11.2024 17:15  Güncelleme: 17:26
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kovankayası Ağaçlandırma Sahası'ndaki ağaçlandırma şenliği öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP'deki kurultay söylemlerine karşı böyle bir ihtiyaç olmadığını ifade eden Başkan Tugay, Sayıştay raporları ve belediye şirketlerinin zarar ettiğine ilişkin sorulara da cevap verdi. Tugay, "Belediyelere sahip çıkmak yerine yük oluşturuyorlar, tehdit ediyorlar, suçluyorlar. Kendileri hizmet etmiyor, yapmaları gerekeni yapmıyor. Biz kötü olalım istiyorlar" dedi.

Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kovankayası Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlendiği ağaçlandırma şenliği öncesi basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Başkan Tugay, gazetecilerin Sayıştay raporlarına ilişkin sorular üzerine, "Tüm şirketlerimiz zarar ediyor diye bir şey yok. Şirketlerimizin bir kısmı aslında personel tedariki için çalışan şirketler. Burada şunu hatırlamak lazım; enflasyonla beraber bütün belediyeler ve iştirakleri üzerinde ciddi bir yük oluştu. Bu yükün getirdiği bir olumsuzluk var. Bir anda ücretler 4-5 kat, sonra 10 kat artınca, gelirler de ona paralel artmayınca Türkiye'deki bütün şirketler zarar etti. Her yerden tonlarca işçi çıkardılar. Bir sürü şirket faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı. Buna sadece belediye şirketi gözüyle bakmayın. Ülkenin ekonomisini çökerttiler. Ekonomiyi düzeltirlerse belediyeler de iyi olacak. Belediyelere yeni gelir kaynağı sağlasınlar. Belediyelere sahip çıkacak adımlar atsınlar" diye konuştu.

"Hükümetin adım atması lazım"

Belediyelerin halka hizmet eden kamu kurumları olduğunu, bu nedenle devletin sahip çıkması gerektiğini belirten Tugay, "Tam tersine üzerine yük oluşturuyorlar, tehdit ediyorlar, suçluyorlar. Ülkenin ekonomisini kim bu hale getirdi? Bunları hatırlamak lazım. SGK ve vergi borcu, şu an bütün kamu kurumlarını zorluyor. Hepsi tamamen personel ücretlerinden kaynaklanıyor. Bir faaliyetten olan borçlar değil. Bundan 4 sene önce ücretler kaç liraydı, şu an kaç lira diye bakın, en az 10 kat fark görürsünüz. Bunlarla beraber vergi de artıyor, SGK primi de artıyor. Bunları karşılayacak bir belediye geliri olmayınca bugünkü tablo ortaya çıkıyor. Bu konuda belediyelere destek olması için hükümetin adımlar atması lazım. Onlar ise daha çok belediyelere ceza keselim, tehdit edelim mantığındalar. Çalışmayalım istiyorlar. Kendileri hizmet etmiyor, yapmaları gerekeni yapmıyor. Biz kötü olalım istiyorlar" dedi.

"CHP'nin şu an bir kurultay yapmaya ihtiyacı yok"

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay söylemleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Şu an bu ülkede tartışacağımız en son şey kurultay. Partinin dışarıdaki mücadeleye odaklanması gerekir. Normal gidişat içinde sorunlar olsa herkes sesini yükseltir. Ben de yükseltirim. 81 il başkanı kurultay tartışmasında 'hata görüyoruz' diye açıklama yaptı. Genel Başkanımız da 'Biz de vatandaşımızın sorunlarını çözmeye kafa yormamız gerektiğini düşünüyoruz. CHP'nin şu an bir kurultay yapmaya ihtiyacı yok' dedi. Ben Genel Başkanımızın açıklamasına katılıyorum. Çok haklı. Çok doğru."

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Politika, Ekonomi, Çevre, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Tugay: Ekonomik Krizin Etkileri Belediyeleri Zorluyor - Son Dakika

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