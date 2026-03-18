Belediye ekiplerinden şehit yakınlarına ziyaret

18.03.2026 19:46  Güncelleme: 19:48
Bodrum Belediyesi, ilçede ikamet eden şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederken, akşam düzenlenen iftar programında protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları aynı sofrada bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu ile Saha Çözüm ekipleri, anlamlı gün kapsamında ilçede yaşayan 17 şehit ailesini ziyaret etti. Ailelerin taleplerini dinleyen ekipler, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin selamlarını ve şükran dileklerini iletti. Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü organizasyonuyla, 17 Mart Salı akşamı şehit aileleri ve gaziler onuruna bir iftar programı düzenlendi. İftar programına Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda ve dernek temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ile yaklaşık 150 gazi ve şehit yakını katıldı. İftar programı, aziz şehitlerimizin ruhuna ithafen gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla başladı. Ardından, İzmir Meşk Semazen Grubu sahne alarak etkileyici bir sema gösterisi sundu. Programın devamında ise Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı sanatçıları Neyzen Gökberk Avcı ve Kudümzen Talha Kuşçuoğlu, ney ve kudüm dinletisi gerçekleştirdi.

"Çanakkale geçilmez diyerek bu toprakları teslim etmedik"

İftar programında konuklara hitap eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci; "Ramazan-ı Şerif'in bu mübarek akşamında, vatan uğruna canını feda eyleyen aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimizle bir arada olmaktan onur duyuyorum. Bundan 111 yıl önce, yedi düvele karşı iman ve vatan aşkıyla tek yürek olan aziz Türk milleti, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek bu toprakları düşmana teslim etmemiştir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yaparak, "Bizleri bu anlamlı iftar sofrasında bir araya getiren Bodrum Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

