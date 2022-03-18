Belediye, Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni DPÜ'ye tahsis etti - Son Dakika
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Belediye, Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni DPÜ'ye tahsis etti

18.03.2022 10:50

Belediye, Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni DPÜ'ye tahsis ettiKÜTAHYA Kütahya Belediyesi'ne ait Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi, belli bir süre için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne tahsis edildi.

Belediye, Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni DPÜ'ye tahsis etti

KÜTAHYA Kütahya Belediyesi'ne ait Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi, belli bir süre için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne tahsis edildi. Tahsis imzaları, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, "Kütahya Belediye Meclis kararı ile Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezimizin Kütahya Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ortaklaşa kullanacak şekilde, üniversitemize tahsisi ile ilgili yasal süreç tamamlandı. Bugüne kadar araştırma merkezimizin çok iyi bir alt yapı ile hazırlanmasında emeği geçen tüm belediye başkan yardımcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Merkezimiz, şehrimizin güzide kurumlarından birisi olan üniversitemiz ile bundan sonra daha bilimsel amaçlı bir şekilde faaliyetlerini yürütmesini sağlayacak. Biz belediye olarak daha çok hizmet amaçlı bir kurumuz. Üniversitemizin çok kıymetli öğretim üyelerinin araştırmalarını yapabilecekleri, belli bitkilerde üretimin yapılıp ikinci ve üçüncü aşamada daha iyi değerlendirilmesini sağlayacak. Bu sözleşme iki tarafında memnun olacağı bir sözleşme. Üniversitemiz ile birlikte bu işi yürüteceğiz. 6 ay süre ile belediyemizin tüm birikimlerini, üniversitemizin görevlendireceği ekibe aktarmak amacıyla orada iki arkadaşımızı görevlendirmeye devam edeceğiz. Üniversitemize, belediyemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ise, "Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezine ve üniversitemize yakışır bir şekilde, Kütahya'nın potansiyeline yakışır bir şekilde bu merkezi çok iyi işleteceğimizden oldukça eminiz. Biyoloji bölümümüz en köklü ve güçlü bölümlerimizden bir tanesi. Bu anlamda tıbbi bitkiler ve aromatik merkezini çok iyi bir noktaya taşıyacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından tahsis imzaları Başkan Işık ve Rektör Uysal tarafından atıldı. Merkezde kekik, adaçayı, kara mürver, tıbbi nane, tıbbi papatya, ekinezya, melisa, aynısefa, aspir, çörekotu, anason, civanperçemi ve karabuğday gibi tıbbi bitkilerin tarımının yapıldığı belirtildi.

Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi'ndeki Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Belediye, Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni DPÜ'ye tahsis etti
Belediye, Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni DPÜ'ye tahsis etti
Belediye, Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni DPÜ'ye tahsis etti

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Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar, Araştırma, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye, Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni DPÜ'ye tahsis etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye, Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni DPÜ'ye tahsis etti - Son Dakika
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