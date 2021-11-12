Belediye-İş sendikası Başkanı Yaman, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika

12. Olağan Genel Kurul'la yeniden göreve gelen Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, sendika yönetimiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Yaman, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Emek mücadelesinde örgütlülüğün önemine değinen Başkan Çerçioğlu ise Yaman'a ve sendika yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN