Belediye-İş’ten Kazım Kurt’a çağrı: “Baskıyla değil, demokrasiyle hareket edin”

(ESKİŞEHİR) - Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Odunpazarı Belediyesi'nde işçilerin baskıyla Belediye-İş'ten istifa ettirilerek ÇAĞDAŞ-Sen'e yönlendirildiğini iddia etti.

TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların yetkilileri Köprübaşı'nda bir araya geldi. Azak, burada yaptığı açıklamada, Odunpazarı Belediyesi'nde sendikalarına üye işçilerin baskıyla ÇAĞDAŞ-Sen'e yönlendirildiğini öne sürdü.

Azak, yıllardır yetkili sendika olarak örgütlü bulundukları Odunpazarı Belediyesi'nde üyelerinin belediye yöneticileri, amirler ve müdürler tarafından baskı, tehdit ve çeşitli yöntemlerle sendika değiştirmeye zorlandıklarını söyleyerek, "Bu baskı ve tehdit iddialarında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un adının bizzat yer alması son derece vahimdir" dedi.

"İŞÇİNİN İRADESİ İPOTEK ALTINA ALINAMAZ"

Kurt'un yalnızca belediye başkanı değil, aynı zamanda hukukçu kimliğiyle tanınan ve SODEMSEN Genel Başkan Vekilliği görevini yürüten bir yönetici olduğuna işaret eden Azak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla çalışanların sendikal tercihine baskı yapılmasının Anayasa'ya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu Sayın Kurt'un herkesten iyi bilmesi gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki üyelerimizin özgür iradelerinin yok sayılarak sendikamızdan istifa ettirilmek istenmesi yalnızca Belediye-İş Sendikası'na değil, sendikal demokrasiye ve iş barışına yapılmış açık saldırıdır. Hiç kimse, hiçbir makam ve yönetici, işçilerin özgür iradesine müdahale edemez. İşçilerin anayasal sendika seçme hakkı ipotek altına alınamaz, baskıyla değiştirilemez.

"ÜYELERİMİZ ZORLA ÇAĞDAŞ SEN'İN TOPLANTISINA GÖTÜRÜLDÜ"

Öte yandan üyelerimizin zorla götürülmeye çalışıldığı sendikanın kamuoyuna açıkladığı üye sayılarının gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi istatistikleriyle açıkça ortaya çıkmıştır. Gerçek dışı rakamlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmak ne sendikal ahlakla ne de toplumsal sorumluluk anlayışıyla bağdaşır. Bu gerçek dışı sayıları paylaşanlar en büyük ihaneti Odunpazarı işçilerine yapmaktadır. Toplu sözleşme yetkisi dahi olmayan bu oluşum tarafından yapılan aslı astarı olmayan açıklamaların mağduriyetini en fazla Odunpazarı emekçileri ve aileleri yaşayacaktır."

"YOL YAKINKEN BU YANLIŞTAN DÖNÜN"

Azak, "yol yakınken bu yanlıştan dönülmesini, işçinin emeğinden ve alın terinden ellerin çekilmesini" isteyerek, "Çalışanların anayasal sendika seçme hakkına saygı gösterin. Baskı, tehdit ve zorbalıktan derhal vazgeçin. Hiç kimse bulunduğu makamın gücüne güvenerek hukukun üstünde hareket etmesin. Hukuk er ya da geç herkese lazım olacaktır. Buradan Sayın Kazım Kurt'a bir kez daha sesleniyoruz; belediye başkanlığı görevinizin gereğini yerine getirin. Çalışanların anayasal haklarına saygı gösterin. Baskıyla değil, hukukla; tehditle değil, demokrasiyle hareket eden bir yönetim anlayışını Odunpazarı Belediyesi'nde hakim kılın" diye konuştu.

"BELEDİYE-İŞ'İN YANINDAYIZ"

TÜRK-İŞ Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, "Kardeş sendikamız Belediye-İş'in sonuna kadar yanındayız. Belediye-İş Sendikamıza yapılan bütün hukuksuzluklar, adaletsizlikler giderilene kadar onlara destek vermeye devam edeceğiz. Yaklaşık Eskişehir'de 35 bin üyesi bulunan büyük bir konfederasyonun üyeleriyiz ve tüm üyelerimizle de Belediye-İş Sendikamızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.