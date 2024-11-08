Belediye Vurguncuları Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Belediye Vurguncuları Çökertildi

Bilecik'te kendilerini belediye başkanı veya yardımcısı olarak tanıtan bir çete, 4 milyon lira dolandırıcılık yaparken yakalandı. 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

08.11.2024 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediyelere ait sahte kaşe yaparak vurgun yapan çete çökertildi

Kendilerini belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı olarak tanıtarak 4 milyon vurgun yapan çete çökeltildi

Bilecik polisinin 4 ili kapsayan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı

BİLECİK - Bilecik'te kendilerini belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı olarak tanıtarak 4 milyon vurgun yapan çete çökeltildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İzmir, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen 'Sancak Operasyonu'nda kendilerini belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı olarak tanıtarak 4 milyon vurgun yapan çete çökeltildi. Yapılan operasyon sonrası bilgi veren Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, "Çetenin başta dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlara bulaşan işyerlerini üçüncü şahıslara ait sahte Global Mobil İletişim Sistemi hatlarıyla arayarak, kendilerini belediye başkanı veya belediye başkan yardımcısı veya belediye mali destek hizmetleri müdürü olarak tanıtıp, deprem bölgesine yardım bahanesiyle güven telkin eden ve yine bu kapsamda sahte faturanın kesilmeden önceki son halini ve detaylarını içeren (Proforma) faturası, belediyelere ait sahte kaşe düzenleyerek iş yeri sahiplerinden seramik, temizlik malzemesi ve spor malzemeleri temin edip sevkiyat yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda Bilecik merkezli Ankara ve Kayseri olmak üzere 2 farklı ilde 4'ü depo olmak üzere toplam 13 farklı adreste eş zamanlı 'Şafak Operasyonu' düzenlendi. 8 şüpheli şahıs gözaltına alınarak yakalandı. Çok sayıda suçta kullanılan ekipmanlar ve malzemeler ele geçirildi. Kocaeli'nde gerçekleşmek üzere olan 845 bin TL değerindeki spor malzemeleri dolandırıcılığı engellendi. Adli makamlarca gözaltına alınan şüpheli 8 şahıstan; 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Operasyon, Politika, Bilecik, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye Vurguncuları Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:21 Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin fotoğrafına tepki yağdı Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı
10:19 Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 23:01:54. #1.11#
SON DAKİKA: Belediye Vurguncuları Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.