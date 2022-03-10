Belediyeden aydınlatma çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Belediyeden aydınlatma çalışması

10.03.2022 10:23
Belediyeden aydınlatma çalışması

Kütahya'da Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cuma pazarında aydınlatmanın yetersiz kaldığı alanlarda çalışma yaptı.

Kütahya'da Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cuma pazarında aydınlatmanın yetersiz kaldığı alanlarda çalışma yaptı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin ışıksız kalmaması noktasında her gün rutin olarak, şehir içi, park ve bahçelerle birlikte Pazar alanlarında aydınlatmalarını kontrol ediyor. Bu kapsamda vatandaşların ve Cuma pazarı esnafının da talepleri olan Cuma Pazarında iyileştirme çalışması yapıldı. Pazar yerinde aydınlatmanın yetersiz kaldığı noktalar iyileştirilirken, diğer aydınlatmalarında bakım ve onarımları yapıldı. - KÜTAHYA

Belediyeden aydınlatma çalışması

YORUMLAR
500
Girişimci kadınlar bilgilendirildi Girişimci kadınlar bilgilendirildi Bergüzar Kadın Sesleri Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan konser Bergüzar Kadın Sesleri Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan konser

Fen İşleri Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi, Kütahya, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediyeden aydınlatma çalışması - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Kırklareli'nde yaşandı: Yük treni, işçi servisine çarpınca 27 işçi yaralandı
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
00:25 'Kız kaçırma' kavgası olaylı bitti! Kadın ve çocukların bulunduğu evi ateşe verdiler
09:47 Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
09:37 İngiliz ordusunda Ukrayna firarları: Emirlere karşı çıkıp savaşa katılmak üzere kaçtılar
09:35 İsrail Cumhurbaşkanı, Anıtkabir defterine Yahudilerin kutsal kitabı Zebur'dan 'barış' duası yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 10:29:30. #1.12#
SON DAKİKA: Belediyeden aydınlatma çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement