Belen'de Zeka Sınıfı Açıldı - Son Dakika
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Belen'de Zeka Sınıfı Açıldı

Belen\'de Zeka Sınıfı Açıldı

Ziya Gökalp İlkokulu'nda zeka sınıfı açılışı yapıldı, öğrenciler gelişim fırsatına kavuştu.

18.12.2024 12:29
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Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Ziya Gökalp İlkokulu'nda zeka sınıfı açılışı gerçekleştirildi.

Çocukların zihin gelişimine etki sağlayacak projeler eğitim yuvalarında yerini almaya devam ediyor. Belen ilçesinde bulunan Ziya Gökalp İlkokulu'nda zeka sınıfı açılışı gerçekleştirildi. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak sınıfın açılışına Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, ilgili okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından öğrenciler, zeka sınıfında zaman geçirdiler. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belen'de Zeka Sınıfı Açıldı - Son Dakika

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