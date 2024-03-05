BELMEK, 5 Yılda 10 Bin Kişiye Ulaştı

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Kısa adı BELMEK olan Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, geçtiğimiz 5 yılda açtığı kurslarda 10 bin kişiye ulaştı. Kurs sayısını ve noktasını her geçen yıl artıran BELMEK, verdiği ücretsiz eğitimler ile Düzcelilere hem yeni istihdam kapıları açtı, hem de kendi işlerini kurma imkanı sağladı.

Başkan Dr. Faruk Özlü'nün vizyonu ile Düzce Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmalarının en önemli halkalarından biri olan Meslek Edindirme Kursları, her yaştan vatandaşın talep ve isteklerini karşılamak üzere projeler geliştirdi.

Belediyenin, Düzcelilere en yakın birimlerinden biri olan BELMEK'te, 5 yılda adeta bir başarı hikayesi yazıldı. Geniş bir yelpazede el sanatları, dil eğitimleri, kaybolmaya yüz tutmuş kültürel meslekler ve kişisel gelişim eğitimlerini içeren meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlara destek olan BELMEK, her alanda uzman eğitmenlerle desteklediği kurslarla, Düzcelilere kariyerlerinde yeni kapılar açma fırsatı sundu.

Ücretsiz olarak sunulan kurslar, katılımcılara meslek sahibi olma ve yeni beceriler kazanma fırsatı sunarken, 2019 yılından bu yana 10 bine yakın vatandaş aldıkları eğitimlerle kendi ekonomilerini sağlayarak meslek sahibi oldu. Yine 5 bine yakın kursiyer, eğitimlerin ardından aldıkları sertifikalarla, iş arama sürecinde ve kariyerlerinde önemli bir avantaj elde etti.

Son 5 yılda toplam başvuru sayısı 15 bini aşarken, kursların kapsamı da genişletildi ve 60 farklı branşta eğitimler düzenlendi.

Meslek edindirme kurslarını daha da genişleterek ve çeşitlendirerek vatandaşlara daha fazla fırsat sunmayı hedefleyen Düzce BELMEK, herkesin kendi yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olmaya devam edecek.

BELMEK kursiyerlerinin 5 yıllık emeği, "Kadınların Emeği Cumhuriyet'in Temeli" adlı sergide görücüye çıkacak. Sergi, 8 Mart 2024 günü saat 11.00'da Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - DÜZCE