Berat Kandili Gaziantep'te Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Berat Kandili Gaziantep'te Coşkuyla İdrak Edildi

Berat Kandili Gaziantep\'te Coşkuyla İdrak Edildi

Gaziantep'te Berat Kandili dolayısıyla camiler doldu, dualar edildi ve Kur'an okundu.

13.02.2025 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Gaziantep'te de camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Ramazan ayının müjdecisi olan ve Şaban ayının da 14. gecesini 15. gününe bağlayan Beraat Kandili dolayısıyla Gaziantep'te, genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e vatandaşlar camileri doldurdu. Beraat Kandili nedeniyle camilere akın eden vatandaşlar, namaz kılıp dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Berat Kandili dolayısıyla Türkiye'nin ikinci büyük camisi olan Şahinbey Millet Cami'de mevlit programı düzenlendi. İl Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Camileri dolduran 7'den 70'e kadın-erkek bütün cemaat okunan Kur'an-ı Kerim'i can kulağıyla dinleyip İslam alemi için bol bol dua etti. Kandil'e özel olarak program düzenlenen Ulu Cami'yi de dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp, dua etti. Vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerle Kandil'in manevi atmosferini yaşadı. Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerifin okunduğu programda Beraat Kandili'nin önemi ile ilgili vaaz verildi.

Namaz sonrası başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm Müslümanlara dua edilerek, yüce Allah'tan soykırıma maruz kalan Müslüman halkların zafere ulaşması için niyazda bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Berat Kandili, gaziantep, Yerel, Yaşam, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Berat Kandili Gaziantep'te Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:17 Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 00:23:23. #1.13#
SON DAKİKA: Berat Kandili Gaziantep'te Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.