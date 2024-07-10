Berber ve kuaförlerin bir günlük kapanma kararına Bodrum'dan tepki - Son Dakika
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Yerel

Berber ve kuaförlerin bir günlük kapanma kararına Bodrum'dan tepki

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki berber ve kuaförler, Ticaret Bakanlığı'nın haftanın bir günü kapalı olma uygulamasına tepki gösterdi. Esnaflar, hafta içi çalışıp hafta sonu izin yapanların kendilerinden hizmet alamayacağı için zor durumda kalacaklarını belirtti. Bodrum'da ise Pazar günü kapanma kararı alındı ve denetimler Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından yapılacak.

10.07.2024 20:07
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Berber ve kuaförlerin bir günlük kapanma kararına Bodrum'dan tepki

MUĞLA - Ticaret Bakanlığının kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına yönelik getirdiği uygulama yürürlüğe girerken, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki işletmelerin pazar günü kapalı olmasına karar verildi. Uygulamadan duydukları rahatsızlığı dile getiren esnaflar da hafta içi çalışıp hafta sonu izin yapanların kendilerinden hizmet alamayacağı için zor durumda kalacaklarını belirtti.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu işletmelerin Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığınca idari yaptırım uygulanacağı açıklandı. Bodrum'da ise esnafın büyük bir kısmının isteği üzerine Pazar günü kapanma kararı alındığı bildirildi. İşletmelerin Pazar günü kapalı olup olmadığı ile ilgili denetimlerin Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin yapacağı, açık olan işletmelere ise cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. Öte yandan pazar günü için düğün istisnası getirildi. Düğünü olan vatandaşların diledikleri berbere tıraş olabilecekleri kaydedilirken, berberin düğün sahibinin vereceği liste dışında kimseyi tıraş edemeyeceği, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Esnaf karara tepki gösterdi

Bodrum'da bazı kuaför ve berberler uygulamadan duydukları rahatsızlıkları dile getirdi. Turizm bölgesine böyle bir kısıtlamanın uymadığını dile getiren kuaförlerden Kamil Kan, "Turizm bölgesinde bir kuaför olarak hafta sonu kapatmanın çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Zaten çalışan tüm personelimiz haftalık iznini kullanıyor. Hafta içi bankada vesairede işi olanlar, bunun için izin vermememiz mi gerekiyor. Bu bizde ister istemez iş kaybına yol açıyor. Devlet memurları çocuklarını alıp kuaföre nasıl gelebilecek? Bir gün kalıyor. Bu bir günde evlerindeki işleriyle mi ilgilenecekler, hafta içi kuaföre nasıl gelecekler? Ben haftada bir gün kapatılmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Berber ve kuaförlerin bir günlük kapanma kararına Bodrum'dan tepki - Son Dakika

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