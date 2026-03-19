Berberler 24 Saat Bayram Mesaisi Yapıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berberler 24 Saat Bayram Mesaisi Yapıyor

19.03.2026 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de berberler, Ramazan Bayramı öncesi 24 saat kesintisiz hizmet vererek müşterilerini hazırlıyor.

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi yoğun mesai harcayan berberler, müşterilerini bayrama hazırlamak için 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı. Buca ilçesinde sabaha kadar çalışan kuaförlerde çırakların topladığı binlerce liralık bayram bahşişi ise yüzleri güldürdü.

Ramazan Bayramı arifesinde kent genelindeki berberlerde büyük yoğunluk oluştu. Buca ilçesi İşçievleri semtinde faaliyet gösteren bir erkek kuaförü, müşterilerini bayrama hazırlamak amacıyla sabaha kadar mesai yapacak. Sabahın erken saatlerinden bu yana onlarca vatandaşı tıraş eden berberler iş yoğunluğuyla mücadele ediyor. Erkek kuaförü Ahmet Ateşoğlu, "Sabah 9'da açtık iş yerini ve 24 saatlik bir çalışma planımız var. Gelen müşterilerimiz genellikle daimi müşteriler ve yorgunluk hissetmiyoruz. Sabaha kadar çalışacağız ve bayram arifesinde müşterilerimizi bakımlı bir şekilde bayrama hazırlıyoruz" dedi.

Sıfır hata ile hizmet

İşletme çalışanı Umut Sayar, "Sabahtan bu yana 25-30 tıraş oldu, bir o kadar daha randevumuz var. Sıfır hata ile hizmet vermeye çalışıyoruz yorgun olsak da. Kolay bir iş değil" dedi.

Çırakların bahşiş sevinci

İş yoğunluğundan ve bahşişlerden memnun olan çıraklar durumu sevinçle karşıladı. Bayram arifesinde 5 bin lira ile 6 bin lira arasında bahşiş aldıklarını belirten çıraklar, "Keşke her gün bayram olsa" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 23:34:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.