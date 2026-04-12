Bergama'da Birleşik Mücadele İçin Halk Yürüyüşü Yapıldı

12.04.2026 14:34  Güncelleme: 15:41
SOL Parti'nin öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte Deniz Demirdöğen, emekçilerin sefalet ücretine mahkûm edildiğini belirtirken, laikliğin ve demokrasi mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Yürüyüşe birçok demokratik kitle örgütü ve sendikadan destek geldi. Katılımcılar, tarım alanlarının korunması ve emekçilerin hakları için seslerini yükseltirken, basın açıklamasında tutuklu gazeteciler ve belediye başkanlarına selam gönderildi.

Haber: Oben ULU

(İZMİR) - Bergama'da SOL Parti'nin öncülüğünde halk yürüyüşü düzenlendi. SOL Parti Sözcüsü Deniz Demirdöğen, "Emekçiler sefalet ücretine mahküm ediliyor. Emekliler düşük ücretlerle yaşamaya zorlanıyor. Memleketin her karış toprağını ranta ve talana açmaya çalışıyorlar. Zeytinlikleri yok etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bu memlekette laikliğe sahip çıkanları, aydınlık bir ülke isteyenleri yargılamalarla susturmaya çalışıyorlar. Çünkü bu ülkeyi cemaat ve tarikat karanlığına mahküm etmek istiyorlar. Ama teslim olmayacağız" dedi.

Yürüyüşe CHP, EMEP, Bergama Demokrasi Platformu üyeleri ile çevre ilçelerden gelen demokratik kitle örgütlerinin ve sendikaların üyeleri de destek verdi.

Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan halk yürüyüşü üreticilerin, çiftçilerin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklaması ve halaylarla sona erdi.

Yürüyüş sırasında "Laiklik, demokrasi, bağımsızlık yolunda birlikte yürüyoruz", "Gazetecilik suç değildir" ve "Bağımsız, laik, demokratik Türkiye için birleşelim" yazılı pankartlar ile "Soma'da 301 yüreğimizde", "Özgürlük", "Emeğime, aşıma, suyuma, toprağıma dokunma", "Laiklik", "Kozak'ta talana dur de" ve "Baskılara son, özgür Türkiye" yazılı dövizler taşındı.

Düzenlenen ortak basın açıklamasında başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere tutuklu belediye başkanlarına; İsmail Arı, Meydan Yanardağ ve Alican Uludağ başta olmak üzere tutuklu gazetecilere, Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay'ın da arasında olduğu tutuklu avukatlara; Mehmet Türkmen, Başaran Aksu ve Kamber Saygılı'nın arasında olduğu tutuklu sendikacılara ve İkizköy-Akbelen köylülerinin yaşam ve üretim alanlarının kömür madenleri için kamulaştırılmasına karşı mücadele ederken tutuklanan Esra Işık'a selam gönderildi ve serbest bırakılmaları istendi.

SOL Parti Sözcüsü Deniz Demirdöğen, meydanda yaptığı konuşmada; "memleketin emeğine, alın terine sahip çıkan emekçilerle yürüdüklerini" belirterek, şunları söyledi:

"Geleceğine sahip çıkan, üniversitelerde ve liselerde mücadele eden gençlerle yürüyoruz. Sokaklara sahip çıkan, özgürlüğü için mücadele eden kadınlarla yürüyoruz. Emekliler için yürüyoruz. Doğasına, toprağına sahip çıkan memleketin güzel insanlarıyla yürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüşler, memleketi koyu bir karanlığa mahküm etmeye çalışan bu düzene, bu faşizme karşı; memleketi cehenneme çeviren bu iktidara karşı birleşik halk muhalefetinin yürüyüşüdür."

Bugün iktidar koltuklarında oturanlar, devleti yönetenler bu toplumun rızasını artık alamıyor. Ama rıza alamadıkları yerde sopayla üzerimize gelmeye, bizi susturmaya, bize suç yüklemeye çalışıyorlar. İşte yarattıkları tablo ortada… Emekçiler sefalet ücretine mahküm ediliyor. Emekliler düşük ücretlerle yaşamaya zorlanıyor. Memleketin her karış toprağını ranta ve talana açmaya çalışıyorlar. Şurada, yanı başımızdaki Kaz Dağları'nı ranta açmak istiyorlar. Zeytinlikleri yok etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bu memlekette laikliğe sahip çıkanları, aydınlık bir ülke isteyenleri yargılamalarla susturmaya çalışıyorlar. Çünkü bu ülkeyi cemaat ve tarikat karanlığına mahküm etmek istiyorlar. Ama teslim olmayacağız."

SOL Parti Bergama İlçe Başkanı Hüseyin Bölükoğlu ise, "Geminin su aldığını herkes biliyor. Kaptanın yalan söylediğini de herkes biliyor. Zarların hileli olduğunu da herkes biliyor. Artık herkesin her şeyi bildiği bir ortamda kürsülerde hamasi nutuklar atma zamanı geçmiştir. Yapılması gereken açık ve nettir. O da bütün muhalefet güçlerinin birleşik, demokratik cephede birleşmesidir" dedi.

Bergama çevresinden mitinge katılan demokratik kitle örgüleri temsilcileri ile üreticiler, çiftçiler ve işçiler de meydanda konuşma yaptı. Bir üretici mazot, gübre, yem fiyatlarının katlandığını, ürettiklerinin para etmediğini söyledi ve "Şimdi bir de tarım alanlarımızı elimizden almak istiyorlar. Bu topraklar giderse biz ne yapacağız?" dedi.

Bir başka üretici ise "Hayvancılık bitme noktasında. Yem fiyatları ortada. Süt para etmiyor. Bu politika devam ederse köyde üretici kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Miting meydanda çekilen halaylarla sona erdi.

Kaynak: ANKA

