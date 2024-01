Bergama Gençlik Merkezi\'nin yapımı tamamlanmak üzere

Bergama Belediyesinin vizyon projelerinden olan, gençlerin serbest zamanlarında ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda beceri kazanabileceği ve sosyo-kültürel gelişimlerini destekleyeceği Gençlik Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Bakanlık ve Bergama Belediyesi ortak protokolü ile hayata geçecek Bergama Gençlik Merkezi, gençleri spor ve sanat ile buluşturacak. Gençler ile ilgili tüm faaliyetlerin olacağı merkezde gençlerin sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel faaliyetlere yönlendirerek serbest zamanlarını değerlendirmeye yardımcı olacak. Çeşitli aktivitelerle çocukların ve gençlerin sosyal becerilerini artıracak merkezde her yaştan çocuğa ve gence hitap edilecek. Bergama Gençlik Merkezi'nde açık - kapalı spor kompleksleri, müzik, drama, robotik kodlama atölyeleri, kütüphane ve gençler için kafe bulunuyor.

Başkan Koştu: "Gençlerimize hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Gençler için güçlü projelerle çıtayı her geçen gün yükselten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; "Hizmet etmenin, üretmenin ve eser ortaya koymanın haklı gururunu yaşıyoruz. 5 yıldır Bergama'nın her bir noktasında durmadan, yorulmadan hep bir adım ileri gitme isteğiyle çalıştık, ürettik ve eserler ortaya koyduk. Bundan sonra da yine aynı ruh ve heyecanla kadim kent Bergama'mız için, geleceğimiz gençlerimiz için üretmeye, koşmaya devam edeceğiz. İnşaatımızı çok kısa sürede tamamlayıp açma gayretindeyiz. Çalışma ve spor salonlarıyla, atölyeleri ve kütüphanesiyle gençlerimiz burada hizmet görecek. Bergama'nın her bir gencinin yüreğine, gayretine ve enerjisine güveniyoruz, tüm imkanlarımızı sunuyoruz. Gençlerimizin talepleri neyse onların yanında olduk ve gerçekleşmesi için seferber olduk. Gençlik Merkezimiz ile gençlerimizin fiziki aktivitelerini artıracağımız ve kötü alışkanlıklardan da koruyacağımız bir alanımız daha olacak." dedi. - İZMİR