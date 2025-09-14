Bergama'nın Kurtuluşu 103. Yıl Dönümünde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bergama'nın Kurtuluşu 103. Yıl Dönümünde Coşkuyla Kutlandı

Bergama\'nın Kurtuluşu 103. Yıl Dönümünde Coşkuyla Kutlandı
14.09.2025 11:49  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende halk oyunları ve şiir dinletileri ile Bergama'nın bağımsızlık mücadelesi anlatıldı.

Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Kaymakamlık önünde çelenk sunma programıyla başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlamalar devam etti. Halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar vatandaşlardan büyük alkış aldı. Tören, halk oyunları gösterisi ve şiir dinletisinin ardından sona erdi. Programa Bergama Kaymakamı Avni Oral, Garnizon Komutanı Tank Alb. Hüseyin Dindar, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Kütükçü, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve Bergama'nın işgal yıllarındaki direnişini hatırlattı. Çelik konuşmasında şunları söyledi:

"20. yüzyılın başında Anadolu, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı sonrası yorgun ve bitap düşmüştü. 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'i işgale başladı. Ardından 19 Mayıs'ta Atatürk önderliğinde başlayan Milli Mücadele, 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'la taçlandı ve 30 Ağustos Zaferi'nin ardından 9 Eylül'de İzmir kurtarıldı."

Bergama ise 12 Haziran 1919'da ilk kez Yunan işgaline uğradı. Yapılan bir baskında 400'den fazla Yunan askeri öldürüldü ancak bunun intikamı Menemen'de katliamlarla alındı. 19 Haziran 1919'da Bergama, 3 bin kişilik Yunan birliği tarafından yeniden işgal edildi. Yaklaşık üç yıl süren bu işgalde halk zulüm ve katliamlarla karşı karşıya kaldı. Köylerde, Kozak Yaylası'nda ve çevrede büyük acılar yaşandı. 14 Eylül 1922'de Bergama işgalden kurtuldu. Ancak bu süreçte yaklaşık 100 bin kişi şehri terk etmek zorunda kaldı. Nüfus yarıya indi, göç edenlerin bir kısmı geri dönmedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Bergama, Tören, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bergama'nın Kurtuluşu 103. Yıl Dönümünde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:57:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bergama'nın Kurtuluşu 103. Yıl Dönümünde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.