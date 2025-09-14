Bergama\'nın Kurtuluşu 103. Yıl Dönümünde Coşkuyla Kutlandı

Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Kaymakamlık önünde çelenk sunma programıyla başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlamalar devam etti. Halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar vatandaşlardan büyük alkış aldı. Tören, halk oyunları gösterisi ve şiir dinletisinin ardından sona erdi. Programa Bergama Kaymakamı Avni Oral, Garnizon Komutanı Tank Alb. Hüseyin Dindar, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Kütükçü, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve Bergama'nın işgal yıllarındaki direnişini hatırlattı. Çelik konuşmasında şunları söyledi:

"20. yüzyılın başında Anadolu, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı sonrası yorgun ve bitap düşmüştü. 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'i işgale başladı. Ardından 19 Mayıs'ta Atatürk önderliğinde başlayan Milli Mücadele, 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'la taçlandı ve 30 Ağustos Zaferi'nin ardından 9 Eylül'de İzmir kurtarıldı."

Bergama ise 12 Haziran 1919'da ilk kez Yunan işgaline uğradı. Yapılan bir baskında 400'den fazla Yunan askeri öldürüldü ancak bunun intikamı Menemen'de katliamlarla alındı. 19 Haziran 1919'da Bergama, 3 bin kişilik Yunan birliği tarafından yeniden işgal edildi. Yaklaşık üç yıl süren bu işgalde halk zulüm ve katliamlarla karşı karşıya kaldı. Köylerde, Kozak Yaylası'nda ve çevrede büyük acılar yaşandı. 14 Eylül 1922'de Bergama işgalden kurtuldu. Ancak bu süreçte yaklaşık 100 bin kişi şehri terk etmek zorunda kaldı. Nüfus yarıya indi, göç edenlerin bir kısmı geri dönmedi. - İZMİR