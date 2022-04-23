Bergama ve Aliağa'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılı, İzmir'in Aliağa ve Bergama ilçelerinde düzenlenen törenlerle coşku ile kutlandı.

Bergama'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Ömer Yiğit Ulus Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Belediye bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından, Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumu sonrası Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, okullar arasında yapılan; şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterileri sonrası Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler son buldu. Etkinlikler çerçevesinde yine kültür merkezinde resim sergisinin açılışı yapıldı, çocuk şarkıları konseri gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102'nci yılı nedeniyle bir açıklama yayınlayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Daha güzel bir Bergama'da, yarınımızın teminatı çocuklarımız yaşasın diye durmadan çalışıyoruz. Sosyal yaşam alanlarının çok kısıtlı olduğu kadim şehrimizde, millet bahçesi ve Zeytinpark projelerimizle bu eksikliği gidereceğiz. Tüm bu vizyon projelerimizi bugünün küçük hanımları ve küçük beyleri çocuklarımız için yapıyoruz. Türk miletini 'çalışkan' olarak tanımlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tanımına uygun hareket etmeye devam edeceğiz. Gazi Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümünü bu vesileyle kutluyor, bugünün armağan edildiği çocuklarımızı canı gönülden öpüyorum" dedi.

Aliağa'da coşku dolu tören

23 Nisan nedeniyle Aliağa ilçesinde de etkinlikler vardı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören, Aliağa Mehmet Saka İlk ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri ile devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz ve Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman yaptı.

Konuşmaların ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı; şiir, resim, kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri protokol üyeleri tarından takdim edildi. Daha sonra sahneye gelen çocuklar gösterilerini sergiledi. Heyecanla çıktıkları sahneden büyük bir sevinçle inen minikler, izleyenlerden büyük alkış aldı. Tören hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Programa ayrıca; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Aliağa Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım gösterdi. - İZMİR