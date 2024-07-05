Beryl Kasırgası Karayipleri ve Meksika'yı Vurdu

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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Vanessa Huguenin, Karayipleri vuran Beryl Kasırgası'nın büyük bir yıkıma yol açtığını ifade ederek, "Beryl Kasırgası'ndan 260 binden fazla kişi etkilendi" dedi. Beryl Kasırgası, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nın popüler turistik bölgesi olan Tulum'da karaya çıktı.

Karayip ülkelerinin ardından Jamaika'yı vuran Beryl Kasırgası, Meksika'ya ulaşırken afetin bilançosu da ağırlaştı. Karayip ülkelerinde 9 kişinin ölümüne neden olan kasırga geride bıraktığı Karayip ülkelerinde yıkıma neden oldu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından yapılan açıklamada, alışılmadık derecede şiddetli kasırgaya benzer büyüklükteki fırtınaların iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle daha yaygın hale gelmesinin beklendiğini söyledi. IFRC'nin Karayiplerdeki Afet Yöneticisi Rhea Pierre, "Beryl Kasırgası'nın ardından ortaya çıkan hasarın büyüklüğü somut ve yıkıcı. Ne yazık ki, benzeri görülmemiş kasırgalar, iklim değişikliğinin yüküyle karşı karşıya olan Karayip ülkeleri için mevcut bir gerçeklik haline geliyor" dedi.

Bölgedeki evlerin yüzde 70 ila 97'si yıkıldı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Vanessa Huguenin, bölgede hasarın büyüklüğünün en net şekilde anlaşılabilmesi için değerlendirmelerin devam ettiğini söyleyerek, "Beryl Kasırgası'ndan şu ana kadar 260 binden fazla kişi etkilendi" dedi.

Grenada'daki yetkililerin Carriacou ve Petite Martinique adalarında hasarın boyutunun "devasa" olduğunu bildirdiklerini sözlerine ekleyen Huguenin, bölgedeki evlerin yüzde 70 ila 97'sinin yıkıldığını aktardı.

Saint Vincent ve Grenadines'te evlerin yüzde 90'ının kasırgadan etkilendiğini aktaran Huguenin, "Kasırga sezonunun neredeyse başındayız" dedi.

Beryl Kasırgası Meksika'ya ulaştı

Karayip ülkelerini vuran ve geride büyük bir enkaz bırakan Beryl Kasırgası, Meksika'ya ulaştı. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nın popüler turistik bölgesi olan Tulum'da karaya çıkan Beryl Kasırgası, şiddetli yağışa neden oldu.

Tulum'un kuzeyi ile Playa del Carmen ve Cozumel gibi popüler turistik bölgelerinde etkili olacağı ifade edilen kasırganın Yucatan Yarımadası boyunca ilerlediği sırada zayıflaması ve akşam saatlerinde de Meksika Körfezi'ni vurması bekleniyor.

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda karaya çıkan üçüncü kasırga olurken, Yucatan Yarımadasını son olarak 2005 yılında dördüncü kategorideki Emily vurmuştu. - MEXİCO CİTY