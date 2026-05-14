BES Van Şubesi'nden Emeklilik Eylemi

14.05.2026 16:50
BES Van Şubesi, SGK önünde emeklilerin hak kayıplarını protesto etti, taleplerini açıkladı.

(VAN) - BES Van Şubesi üyeleri, SGK İl Müdürlüğü önünde yaptığı eylemle emeklilerin ve kamu emekçilerinin hak kayıplarına dikkati çekti. Açıklamada sosyal güvenlik sisteminin zayıfladığı ve emekli aylıklarının düştüğü belirtilerek, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, en düşük emekli aylığının memur maaşına eşitlenmesi istendi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Van Şubesi üyeleri, emeklilik sistemi ve kamu emekçilerinin yaşadığı hak kayıplarına SGK İl Müdürlüğü önünde tepki gösterdi. BES Van Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Ebubekir Orhan, sendika üyeleri adına yaptığı açıklamada, "Sosyal devletin tasfiyesine ve kamu emekçisinin geleceğinin çalınmasına karşı sesimizi yükseltiyoruz" dedi. Orhan, şöyle devam etti:

"Kamu Yönetimi Temel Reformu ile başlayan bu süreçte hizmetler paralı hale gelmiş, yurttaşlar düşük emekli aylıklarına mahküm edilmiş, kamu emekçileri hem güvencesizleştirme hem de geleceksizleşme politikalarına mahkum edilmiştir. 2006 yılında 'reform' ve 'devrim' sloganlarıyla kurulan SGK, bir şirket gibi yönetilerek toplumun sırtından kar etmeye odaklanmıştır. Sigortalıların toplam nüfusa oranı yüzde 89,7 görünse de toplumun yarısı gerçek bir güvenceden yoksundur."

İktidarın politikaları, emekli aylıklarını asgari yaşam standartlarının altına itmiştir. Emekli aylıkları, 2003 yılında asgari ücretin yüzde 36 üzerinde iken, bugün asgari ücretin yüzde 22 altına düşmüştür. Sosyal güvenlik yerine, 'Her koyun kendi bacağından asılır' düzeni, zorunlu BES ve Cumhurbaşkanlığı Stratejik Planı'nda yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) gibi uygulamalarla, anayasal bir hak olan kamusal emeklilik adım adım tasfiye edilmek istenmektedir. Kamu emekçileri bugün yasal kayıt dışılık nedeniyle emekli olamamaktadır.

2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile yaklaşık 2,5 milyon kamu emekçisi, birçok hak kaybının yanı sıra emeklilikte de açlığa mahküm edilmiştir. Memur maaşının yarısından fazlasını oluşturan kalemler prime esas kazanca dahil edilmeyerek 'yasal kayıt dışılık' sürdürülmektedir. Bu durum SGK'yı yılda yaklaşık 450 milyar lira gelirden mahrum bırakmaktadır. Seyyanen ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması nedeniyle bir emekçinin birikmiş aylık ve ikramiye kaybı 900 bin lira bandına ulaşmıştır.

Seyyanen zam dahil tüm ek ödemeler prime esas kazanca dahil edilerek emekliliğe yansıtılmalıdır. SGK ve İŞKUR emekçilerinin gasbedilen ikramiye ve ek ödemeleri derhal iade edilmelidir. Aylık bağlama oranı yeniden yüzde 75'e çıkarılmalı; büyüme hızının yüzde 100'ü güncelleme katsayısına dahil edilmelidir. En düşük emekli aylığı, çalışan en düşük memur maaşından az olmamalıdır. Verilen sözler tutulmalı, 3600 ek gösterge ayrım yapılmaksızın tüm kamu emekçilerine uygulanmalıdır."

Kaynak: ANKA

Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Türkiye'de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
