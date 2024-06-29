Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı'da denetimde bulundu - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı'da denetimde bulundu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı\'da denetimde bulundu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı'da işgaliye ve acil durumlarda itfaiye ve ambulans geçiş noktalarına yönelik denetimde bulundu. Akpolat, denetimler sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve üst yapı sorununu düzelteceklerini belirtti.

29.06.2024 16:26  Güncelleme: 16:33
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı'da işgaliye ve acil durumlarda itfaiye ve ambulans geçiş noktalarına yönelik denetimde bulundu. Denetimler sırasında Akpolat, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Akpolat, "İkinci büyük sorunumuz olan üst yapı sorununu da düzelteceğiz" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı'da ambulans ve itfaiye araçlarının geçemediği sokaklarda incelemelerde bulundu. Akpolat, İşgaliye kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı ve dar sokaklarda yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Denetimler sırasında itfaiye ve ambulans araçları da Beşiktaş Çarşı'ya gelerek çalışmaları takip etti. Denetimleri takip eden Belediye Başkanı Akpolat'a CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen, Meclis Üyeleri, Belediye başkan Yardımcıları eşlik ederken, itfaiye ve zabıta ekipleri de takip etti.

"İlçe nüfusumuz aslında 170 bin ancak her gün 3 milyon insanın ziyaret ettiği bir nokta"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat denetimlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çarşı meydanda olduklarını ifade eden Başkan Akpolat, "Aslında her gün binlerce insanın ziyaret ettiği, nefes aldığı, eğlenmeye geldiği bir noktadayız. İlçe nüfusumuz aslında 170 bin ancak her gün 3 milyon insanın ziyaret ettiği bir nokta. Yeni metro inşaatı tamamlandıktan sonra bu sayının çok daha yukarıya çıkacağını görüyoruz. Buranın güvenliği bizim için çok önemli. Buranın daha güvenli ve daha düzenli hale getirilmesi için göreve geldiğimiz andan beri çalışmalara başladık" dedi.

"İkinci büyük sorunumuz olan üst yapı sorununu da düzelteceğiz"

Akpolat, üst yapı sorununu da düzelteceklerini ifade ederek, "İkinci büyük sorunumuz olan üst yapı sorununu da düzelteceğiz. Ülkenin değişik yerlerinde ortaya çıkan yangınlar, seller gibi sorunları ortadan kaldırmak için tüm yerel yöneticilerin büyük sorumlulukları var. Burada yaşayan Beşiktaşlıların her gün evine ulaşamayan, çocuk arabalarıyla geçemeyen, engelli ve yaşlıların yürüyemediği bir noktaya dönüştü" ifadelerini kullandı.

"Bir farkındalık oluşturmak için buradayız"

Düzensizliği ortadan kaldırmak istediklerini belirten Akpolat, "Şimdi Barbaros meydanından Ihlamurdere Caddesi'nin sonundaki evlendirme dairesine kadar olan kısmın yaya geçişlerini rahatlatan konforlu bir alana dönüştüreceğiz. Ayrıca ambulans ve itfaiyenin giremediği birçok noktamız olduğunu biliyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konuda oldukça hassas. Şimdi bunun burada başlangıcını yapıyoruz. Bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Belediye Başkanı Akpolat, denetim sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Çarşı'da denetimde bulundu - Son Dakika

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