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Netleşen sonuçlara göre yeniden göreve gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş'tan yaktığımız kıvılcım, İstanbul'u aydınlattı ve şimdi Tüm Türkiye'yi sardı" dedi.

Bir önceki seçimde de Ekrem İmamoğlu'na en fazla oy çıkan semt olan Beşiktaş'ta, bu seçimde de oyların yüzde 82'si İmamoğlu'na verildi. Beşiktaş Belediye Meclisi'nde tam üye sayısı olan 31 üye de CHP'nin oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Akpolat, şunları söyledi:

"Değerli komşularım, bugünü çok bekledik ve arzuladık. Bugünün hayallerini kurduk. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ekrem Başkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Cumartesi günü Beşiktaş'ta yaptığımız son mitingde Ekrem Başkanımıza rekor bir oyla destek olacağız dedik. 2019 'da rekor bir oyla buradan Ekrem Başkanımızı göndermiştik. Bu seçimde ise yeni bir rekorla yüzde 82'yle Ekrem Başkanımızı uğurladık. Bu meydan çok büyük ve tarihe tanıklık etmiş bir meydan. Bu meydandan çok yiğitleri gönderdik mücadeleye. Barbaros Hayrettinleri gönderdik. Akaretlerdeki evinden çıkıp Kartal İstimbotuna binip Bandırma Vapuruna geçen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderdik bu meydandan. Beşiktaş'tan yaktığımız kıvılcım İstanbul'u aydınlattı ve şimdi Tüm Türkiye'yi sardı ve kızıla boyadı."