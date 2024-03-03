Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Beşiktaşlılık Kavramını Anlattı - Son Dakika
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Yerel

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Beşiktaşlılık Kavramını Anlattı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş'ın bir kent olduğunu ve burada yaşayan herkesin kentli olarak nitelendirildiğini belirtti. Başkan Akpolat, Beşiktaş'a emek veren, sokaklarına neşe katan, ağaçlı yolda duygulanan, bir nefes almaya bu semte gelen ve kalbi Beşiktaş'la atan herkesin Beşiktaşlı olduğunu vurguladı.

03.03.2024 12:17  Güncelleme: 12:24
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş'a emek veren, sokaklarına neşe katan, ağaçlı yolda duygulanan, bir nefes almaya bu büyülü semte gelen ve kalbi Beşiktaş'la atan herkes bizim için Beşiktaşlıdır" dedi.

Başkan Akpolat, X hesabından paylaştığı mesajda 'Beşiktaşlılık' olgusuna değindi. Beşiktaş'ın bir kent olduğuna işaret eden Başkan Akpolat'ın mesajı, şöyle:

"9 tane üniversitemiz, 3 tane sarayımız var. Türkiye'nin en önemli otelleri, restoranları, iş merkezleri burada. Normalde büyükşehirler kent niteliğindedir. Ama biz Beşiktaş'ı kent, burada yaşayanları da kentli olarak nitelendiriyoruz. Bizim için Beşiktaşlı tanımı en saf haliyle; 10 Kasım'da Atatürk'ün sesiyle Dolmabahçe'ye doğru yürürken ağaçlı yoldan, o saat 9'u 5 geçe arabasından inip saygı duruşunda bulunan, gözyaşı döken herkes bizim için Beşiktaşlıdır. 3 milyon insanın gelip her gün ziyaret ettiği, üniversitelerinde okuduğu, eğitim aldığı mutlaka geldiği bir yeri böyle tanımlıyoruz ve bu kimlik altında bu işi değerlendirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'a emek veren, sokaklarına neşe katan, ağaçlı yolda duygulanan, bir nefes almaya bu büyülü semte gelen ve kalbi Beşiktaş'la atan herkes bizim için Beşiktaşlıdır. Beşiktaşlı herhangi bir sebeple, herhangi bir konuda ayrımcılık yapmaz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kucaklayıcılığı ile tüm Beşiktaşlı komşularıma, dostlarıma, kardeşlerime günaydın. Pazar gününüz güzel geçsin."

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Beşiktaşlılık Kavramını Anlattı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Beşiktaşlılık Kavramını Anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Beşiktaşlılık Kavramını Anlattı - Son Dakika
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