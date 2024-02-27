Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Konaklar Mahallesi\'ni ziyaret etti

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, saha çözüm ekibiyle, haftanın ilk iş gününde Konaklar Mahallesi'ni ziyaret etti. Ev ve iş yerlerindeki komşularıyla buluşan, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Akpolat, "Katılımcı anlayış gereği mahallelerimizi ziyaret etmeye, komşularımızı dinlemeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan Akpolat, Beşiktaş Belediyesi Saha Çözüm ekipleriyle bugün Konaklar Mahallesi'ni ziyaret etti. Konaklar Mahallesi Muhtarı Aslı Akyüz'le de bir araya gelen Başkan Akpolat, şunları söyledi:

"Saha Çözüm Hareketi bizim için çok önemli ve değerli. Göreve gelirken Beşiktaş'ı katılımcı bir anlayışla yöneteceğimize dair söz verdik. Bu sözün gereği olarak önce mahallelerde toplantılar gerçekleştirdik. Sonra dünyayı sarsan pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı başladı, herkes evine kapanmak zorunda kaldı. Ama bizim katılımcı anlayışımızın devam etmesi sahada, sokakta komşularımızın yanında olmamız gerekiyordu. Hızlıca 120 kişiden oluşan saha çözüm ekibini oluşturduk. Beşiktaş'ta bulunan 93 bin 540 hanenin tamamını ziyaret ettik. O günün şartlarında maskenin, dezenfektanın ve kültür dergimizin olduğu bir kiti komşularımıza ulaştırdık. Bir yandan da komşularımızın önerilerini, taleplerini, eleştirilerini dinledik. 9379 tane talep aldık. İlk etapta bu taleplerin yüzde 89'unu olumlu bir şekilde karşıladık, sorunları çözdük. Çözemediğimiz yüzde 11'lik kısım Beşiktaş'ın imar planlarından ya da diğer problemlerinden kaynaklı, yetki paylaşımı nedeniyle yapamadığımız kronik sorunlardı. Bunlarla ilgili de önemli adımlar atıyoruz. Bu adımlarımızı komşularımızla paylaşmaya devam ediyoruz."

Saha Çözüm ekibinin verileri ışığında yeni projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Akpolat, şöyle devam etti:

"Verilerimizi güncelledik. Halk Market, Halk Mağaza, Aşevi gibi sözünü vermediğimiz birçok projeyi de saha çözümün verileri ışığında hayata geçirmiş olduk. Saha Çözüm Projemiz İstanbul'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde belediyelere örnek oldu. Birçok belediye Saha Çözüm projesini hayata geçirdi. Saha Çözüm projemizle Avrupa Parlamentosu'ndan 'Yerel Demokrasi Ödülü'nü aldık. Beşiktaş'ı katılımcı bir anlayışla yöneteceğimiz sözünün gereği olarak Saha Çözüm Hareketi'miz çalışmaya devam edecek. Bugün Konaklar Mahallesi'nde girilmedik ev bırakmayacak. Tüm iş yerlerine girecekler. Yine sizlerin öneri, talep ve eleştirilerinizi dinleyecekler. Biz de bunların ışığında bunlara çözüm önerileri geliştireceğiz."