Beşiktaş Belediyesi Akat Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı

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Beşiktaş Belediyesi, depreme karşı dirençli ve güvenli bir Beşiktaş için kentsel dönüşüm sürecini yürüttüğü Akat Mahallesi'ndeki Manolya ve Yakar apartmanlarının temel atma törenini gerçekleştirdi. Törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş'ta tek bir amacımız var. Burayı güçlü, dirençli ve depreme hazır bir ilçe haline getirmektir" dedi.

Beşiktaş'ta belediyenin depreme karşı daha güvenli bir ilçe hedefi doğrultusunda başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş Belediyesi iştiraki Beşiktaş İmar A.Ş tarafından dönüşümü başlatılan projelerden Akat Mahallesi'ndeki Manolya ve Yakar apartmanları için temel atma töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve hak sahipleri de katıldı.

Rıza Akpolat: Amacımız Beşiktaş'ın Tamamında Bu Süreçleri Yönetmek ve Kentimizi Depreme Dirençli Hale Getirmek

Temel atma töreninde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş ilçemiz diğer ilçelere göre daha dirençli, dayanıklı ve zemini daha sağlam olmasına rağmen yapı stoku oldukça yaşlı. 1960 ve 1980 arası yapılmış binalardan oluşuyor. Toplam bina sayısının yüzde 78'i bu durumda. Dolayısıyla zemin ne kadar sağlam olursa olsun binalarımız yorgun. Bir 99 Marmara Depremini yaşadık. Dolayısıyla burada dirençli bir kent oluşturmaya çalışıyoruz. Bu hiç kolay bir iş değil Beşiktaş ilçesi İstanbul'un diğer ilçeleri gibi değil. Beşiktaş ilçesi bir kararı alırken yetki paylaşıyor. Sadece kendi meclisinden çıkan bir kararla imar planı yenileyemiyor. İlçemizin önemli bir bölümünde imar planları yapmak ve onaylatmak için, kentsel dönüşümü hayata geçirebilmek için önce ilçe belediyemizin, sonra İBB'nin ve ilgili kurulların onayı gerekli. Beşiktaş'ın bugün kronik sorunu haline dönüşmüş imar planları, otopark sorunu günlük sorunlardan kaynaklı diğer sorunlar bu iş birliğinden geçiyor. Bu iş birliğinin de olabilmesi için siyasetin olmaması gerekiyor. Bütün bunları yapabilmemiz için eski yapıları dönüştürmemiz ve daha kapsamlı imar planını hayata geçirmemiz gerekiyor ve daha doğru bir kentsel dönüşümü hayata geçirmemiz gerekiyor. Bugün beş senedir bizim planlarımızı İBB meclisinde bekletenler bizim bir mahallemize gidip burada neden yüzme havuzu yok diyor ya da burada neden park yok diyor. Birisi de çıkıp bu beş senedir geçmeyen planları konuşmuyor. Bunları engelleyen hangi siyasi parti ve ittifaktır diye sormuyor. Bir de Beşiktaşlıyı verdiği oyla itham ediyorlar. Beşiktaş gibi bir yerde kent rantının çok olduğu bir yerde insanları bir araya getirip uzlaşı sağlamak çok zor. Bizim iştirakımız Beşiktaş İmar A.Ş bunları yapıyor. Vatandaşlar ve yüklenici firma arasında bir uzlaşı sağlıyor. Yıkımdan ruhsatına kadar da bu süreçleri İmar A.Ş denetliyor. Dolayısıyla vatandaş en doğru bilgiye ulaşıyor. Her şey şeffaf bir şekilde kamuoyunun önünde paylaşılıyor. Amacımız Beşiktaş'ın sorunları olan yerlerinin tamamında bu yöntemle bu süreçleri yönetmek ve kentimizi dirençli hale getirmek. Burada bir proje var ve bu görseller paylaşılıyor. İtinayla hazırlanmış ve yasaya aykırı hiçbir durumun olmadığı, tamamıyla kamu tarafından denetlenen projeler. Bu proje güzel ve örnek bir proje olacak. Biz bu örneği çeşitlendirerek diğer komşularımızla paylaşacağız. Daha çok insanın güvenini bu sayede elde etmiş olacağız. Bundan sonra da Beşiktaş'ı depreme dayanıklı bir ilçe haline getirmek için çalışacağız" dedi. - İSTANBUL