Beşiktaş Belediyesi Kahramanmaraş\'a Yardım Gönderdi

Yerel

Beşiktaş Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk arama kurtarma ekibi gönderen belediyelerden biri oldu. Beşiktaş Belediyesi, deprem bölgesine 131 yardım TIR'ı ve çok sayıda lojistik malzeme göndererek, yaraların sarılmasına yardımcı oldu.

'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen deprem bölgesinde hayat normale dönmedi. Beşiktaş Belediyesi, depremin ilk gerçekleştiği andan itibaren hemen organize oldu ve arama kurtarma ekibini öğleden sonra bölgeye ulaştırdı. AFAD ve Beşiktaş Kaymakamlığı iş birliğiyle hareket eden Beşiktaş Belediyesi acil yardım listesi oluşturdu. Beşiktaş halkı yapılan yardım çağrılarına kulak verip gönüllü olarak gece - gündüz demeden belediye personeliyle beraber günlerce yardım TIR'larına malzeme yükledi.

Beşiktaş Belediyesi, deprem bölgesine, 131 yardım TIR'ı, 2 yaşam konteyneri, 1 adet ilaçlama aracı, 2 adet arazi aracı, 2 tane karavan, 2 adet ikram aracı, 2 adet mobil mutfak, 57 adet kamyon, 26 adet kamyonet, 1 adet mobil tuvalet aracı, 2 adet konteyner WC, 4 adet koordinasyon aracı, 5 adet iş makinesi, 10 adet spiral kesici, 30 takım iş kıyafeti, baret, ayakkabı, mont ve yelek, 1000 adet iş eldiveni, 5 adet elektrikli testere, 10 adet kırıcı, 28 adet jeneratör gönderdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, deprem bölgesine giderek mesai arkadaşlarıyla beraber çalışmalara katıldı, Beşiktaş'taki çalışmaları da büyük bir titizlikle yönetti. Başkan Rıza Akpolat, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"6 Şubat depremlerinin ardından afetlerin ne kadar büyük yıkımlara sebep olabileceğini bir kez daha gördük. Beşiktaş'ta depreme karşı mücadelemiz ve çalışmalarımız, kentsel dönüşüm projelerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, komşularımızın hakkını savunan hakça dönüşüm için komşularımızla sağladığımız uzlaşmalar bunlardan sadece birkaçı. Depremden sonra bölgeye ilk 12 saatte ulaşan ekiplerden olan Beşiktaş Arama Kurtarma ekibimiz ilk 48 saatte arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirerek 40'tan fazla yurttaşımıza sağ bir şekilde ulaştı."