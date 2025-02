Beşiktaş\'ın Eski Başkanına Veda Töreni Düzenlendi

Yerel

Hayatını kaybeden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay için Beşiktaş Belediyesi önünde tören düzenlendi. Atay, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

1989-1994 yıllarında Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Ayfer Atay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Gençlik yıllarında futbol oynayan Atay, Ortaköy Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Beşiktaş Spor Kulübü kongre üyesi olarak da spora katkı sundu. Ayfer Atay için Beşiktaş Belediyesi önünde veda töreni gerçekleştirildi. Törene, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman ile çok sayıda seveni katıldı. Atay, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Ortaköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Mis kokulu ıhlamurlar onun vizyonunun ve Beşiktaş sevgisinin yadigarıdır"

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, "Bugün burada Beşiktaş'ın öz evladını Ortaköy Değirmen Sokak'ta doğup büyüyen Beşiktaş'ı karış karış bilen her taşında emeği olan Ayfer Başkanımızı sonsuzluğa uğurluyoruz. Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yüreğimiz buruk. Ayfer Başkan sadece belediye başkanı değil Beşiktaş'ın ta kendisiydi. 10 yıl boyunca 1989'dan 1999'a kadar ilçeyi evladı gibi sevdi. Bir bahçıvan şefkatiyle yeşertti. Bugün Ihlamurdere'den geçerken burnunuza gelen mis kokulu ıhlamurlar, onun vizyonunun ve Beşiktaş sevgisinin yadigarıdır. Tekirdağ Saray'dan getirttiği ıhlamur ağaçları ile Azerbaycan parkı ve dünya barış parkını benzetti. Kültürün ve sanatın her zaman destekçisiydi. Ortaköy'den Levent'e, Akatlar'dan Beşiktaş'a uzanan dört muhteşem kültür merkezi onun eseridir. Tiyatronun, müziğin sanatın her dalın Beşiktaş'ta kök salması için gecesini gündüzüne kattı. 'Meclis kararları halk için alınır, halka rağmen alınmaz' derdi. Bu sözü onun yönetim anlayışının özüydü. Halkın sesini dinledi ve kapısı her zaman herkese açık oldu" dedi. - İSTANBUL