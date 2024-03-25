Beşiktaş'ın Kültür ve Sanat Hayatına Yeni Bir Renk: Dolmabahçe Gazhane Projesi - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Kültür ve Sanat Hayatına Yeni Bir Renk: Dolmabahçe Gazhane Projesi

Beşiktaş\'ın Kültür ve Sanat Hayatına Yeni Bir Renk: Dolmabahçe Gazhane Projesi

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Dolmabahçe Gazhane Projesi, Beşiktaş'ın renkli sosyal ve kültürel hayatına yeni bir renk katacak. Proje, Beşiktaş'ın kültür başkenti olma hedefine katkı sağlayacak ve bölgeye modern bir kültür ve sanat merkezi kazandıracak.

25.03.2024 13:25  Güncelleme: 13:29
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Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Dolmabahçe Gazhane Projesi, Beşiktaş'ın oldukça renkli sosyal ve kültürel hayatına yeni bir renk daha katacak.

Kültür ve sanat hayatının oldukça yoğun yaşandığı Beşiktaş, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi iş birliğiyle hayata kazandırılacak Dolmabahçe Gazhane ile yeni bir kültür ve sosyal yaşam merkezine kavuşacak. Beşiktaş'ın kültür başkenti olduğunu kaydeden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve komşu ilçemiz Şişli Belediyesi ile ortak akılda sorumluluklarımızı paylaşarak projeler üreteceğiz. Hayata geçireceğimiz Dolmabahçe Gazhane kültür ve sanatın kucaklaştığı bir mekan olacak. Modern tasarımı ve zengin içeriği ile Beşiktaş'ımızın sosyal hayatına dinamizm katacak bir kültür ve sanat merkezi olarak hayat bulacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş'ın Kültür ve Sanat Hayatına Yeni Bir Renk: Dolmabahçe Gazhane Projesi - Son Dakika

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