Beşiktaş'ın 'Öğrenci Ye' projesi Beyoğlu'nda da uygulanacak - Son Dakika
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Beşiktaş'ın 'Öğrenci Ye' projesi Beyoğlu'nda da uygulanacak

Beşiktaş\'ın \'Öğrenci Ye\' projesi Beyoğlu\'nda da uygulanacak

Beşiktaş'ta öğrencilere ücretsiz beslenme imkanı sunan 'Öğrenci Ye' projesi, Beyoğlu'nda da hayata geçirilecek. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasında protokol imzalandı.

11.07.2024 18:03  Güncelleme: 18:11
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Beşiktaş'ta öğrencilere ücretsiz beslenme imkanı sunan 'Öğrenci Ye' projesi Beyoğlu'nda da uygulanacak. Projenin Beyoğlu'nda uygulanması için Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasında protokol imzalandı.

Beşiktaş'ta uygulanan ve öğrencilere ücretsiz beslenme imkanı sunan Öğrenci Ye projesi Beyoğlu'nda hayata geçiriliyor. Projenin Beyoğlu'nda da uygulanması için Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasında Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası'nda (6. Daire) düzenlenen törenle protokol imzalandı. Bu uygulama ile Beyoğlu'nda okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencileri, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

"Hayırsever esnafımızla öğrencilerimizi buluşturacağımız dayanışmacı bir proje olacak"

İmza töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Dayanışma Beyoğlu'nda tüm mahallelerde, tüm sokaklarda, esnafıyla, hemşehri grubuyla, belediyesiyle kök salsın diye çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul şartlarında öğrenci olmak çok zor. Bunu yıllar önce Beşiktaş Belediye Başkanımız dile getirmişti. Öğrenci Ye'yi kendi projesi olarak hayata sundu ve Beşiktaş'ta öğrenciler büyük bir maliyetten kurtuldular. İstanbul'da yurt bulamayan öğrencilerin okumak için gelemediği İstanbul'da, uygun fiyatlı yurt bulamadığı için gelemediği İstanbul'a okumaya gelemeyen binlerce öğrenci varken, belediyelerinde bu duruma duyarsız kalması tabi ki doğru değildi. Bu projeyi hayata geçiren Beşiktaş Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizde Beyoğlu'nda bu projenin altyapısını hazırlayalım Beşiktaş Belediyesi'nin deneyiminden faydalanalım, aynı altyapıyı Beyoğlu'nda da oluşturalım arayışıyla sayın başkanımızın kapısını çaldık. İstanbul şartlarında bir öğün yemeğin hangi maliyette olduğunu, öğrenci bütçesiyle bugün dışarda bir yemek yenemeyeceğinin görüldüğü İstanbul'da bu projeyi çok önemsiyoruz. Beyoğlu'ndaki hayırsever esnafımızla öğrencilerimizi buluşturacağımız dayanışmacı bir proje olacak. Ben 'Öğrenci Ye' projemizin Beyoğlu'nda üniversitede okuyan öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Birbirimizden feyz aldığımız işleri hep beraber yapacağız"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise, "Bizler göreve gelirken hepimiz bulunduğumuz yerleri katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla yöneteceğimize dair sözler verdik. Özellikle karşı karşıya kaldığımız pandemi süreci ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik krizi daha da derinleştirdi. ve dezavantajlı grupların artmasına neden oldu. Biz bu soruna nasıl çözebiliriz dedik. Beşiktaş gibi 2 kıtanın birleştiği 3 tane sarayın, 9 üniversitenin olduğu bir yerde yerel yönetim olarak görev alanımızın içerisinde olsun ya da olmasın bu konuya duyarsız davranamayız. Hızlıca paydaşlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı bir araya getirdik. Hepiniz kendi bünyemizdeki işletmelerinizde en az 10 öğrenci olmak üzere kontenjan ayırın. ve bu sorunu hep beraber göğüsleyelim. Bir uygulama hayata geçirerek adını 'Öğrenci Ye' olarak belirledik. Sistemi ilk hayata geçirdiğimizde 500 öğrencinin ihtiyacını karşılayabiliyorduk. Şu anda ise 2 bin 500 öğrencimizin her gün yeme içme ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu anlamda bu projeyi çok önemsiyoruz. Beyoğlu'nda da önemli sayıda üniversite var. Dolayısıyla ortaklaştığımız sadece bu proje olmayacak. Başkanımızın 'Emekli Evi' projesine de talibiz. Birbirimizden feyz aldığımız işleri hep beraber yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş'ın 'Öğrenci Ye' projesi Beyoğlu'nda da uygulanacak - Son Dakika

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