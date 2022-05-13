Beşiktaş'ta 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile Kutlanacak - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile Kutlanacak

13.05.2022 16:57
Beşiktaş'ta 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile Kutlanacak

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında dört gün boyunca sürecek festival düzenliyor. 16 Mayıs’ta İlk Adım Yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler, 19 Mayıs akşamına kadar konser, söyleşi ve gösterilerle devam edecek.

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında dört gün boyunca sürecek festival düzenliyor. 16 Mayıs'ta İlk Adım Yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler, 19 Mayıs akşamına kadar konser, söyleşi ve gösterilerle devam edecek.

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 4 gün sürecek olan dopdolu bir festival programı ile kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar, 16 Mayıs'ta Atatürk'ün milli mücadele ateşini başlattığı Akaretler'deki evinin önünden 'İlk Adım Yürüyüşü' ile başlayacak. Saatler 16.00'yı gösterdiğinde genci yaşlısı tüm vatandaşlar,  ulu önderin yaşadığı evin önünde buluşacak. Binlerce İstanbullu marşlar eşliğinde Barbaros Meydan'ına yürüyecek. Beşiktaş İskele'den Ata'nın Bandırma Vapuru'na bindiği noktaya karanfiller bırakılacak.

GENÇLİK FESTİVALİ BEŞİKTAŞ'TA

Konserler, söyleşiler, eğlenceli gösteri ve aktivitelerin yer alacağı Beşiktaş Gençlik Festivali ise 16-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında Sanatçılar Parkı ve Barbaros Meydanı'nda gerçekleşecek. 16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde festivale ev sahipliği yapacak Sanatçılar Parkı sahnesinde üniversite gruplarının konserleri, üniversiteler arası münazara etkinliği, Nilay Örnek, Aylin Balboa, Celil Nalçakan ve Can Yılmaz'ın katılımları ile Kafa Dergisi Söyleşisi ve Rüştü Onur Atilla ile Doğan Akdoğan'ın yıllardır süren hoş sohbetlerini sahneye taşıdıkları Abur Cubur Show olacak.

BARBAROS MEYDANI'NDA DUMAN KONSERİ

Etkinlikler, 18 Mayıs Çarşamba günü Lapstekin'in Barbaros Meydanı'ndaki DJ performansı ve ardından Duman konseri ile devam edecek. Ünlü rock grubu Duman, eşsiz sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla Beşiktaş'ta gençlerle buluşacak.

19 MAYIS'TA 'O ZAMAN RENK KOŞUSU' VE ZEYNEP BASTIK BEŞİKTAŞ'TA

19 Mayıs günü ise etkinlikler 'O Zaman Renk Koşusu' ile başlayacak. Saat 17.00'de Ortaköy Meydanı'nda başlayacak olan koşu ile Beşiktaş'ın sokakları rengarenk olacak. Barbaros Meydanı'nda son bulacak koşunun ardından Lapstekin'in DJ performansı ve KÖFN konseri gerçekleşecek.

Saat 21.00'de ise sahne, şarkıcı Zeynep Bastık'ın olacak. Festival alanını dolduran on binlerce genç, Zeynep Bastık'ın sevilen şarkıları eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayacak. Tüm kutlamalara Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılacak.

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Beşiktaş'ta 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile Kutlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile Kutlanacak - Son Dakika
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